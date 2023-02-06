Посол United24 Свитолина впервые после полномасштабного вторжения РФ приехала в Украину

Спортсменка сперва побывала в Одессе, где проживает ее бабушка.

А затем отправилась в Киев.

На странице благотворительной платформы United24, послом которой она является, отмечается, что это первая поездка спортсменки в Украину после полномасштабного вторжения РФ.

Контекст:

Свитолина летом 2021 года вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. 15 октября 2022-го спортсменка рассказала, что у них родилась дочь. Семья проживает в Монако.

В конце декабря Свитолина призналась, что возобновила тренировки.

В первый день войны спортсменка поддержала Украину, призвав украинцев объединиться в борьбе против российских оккупантов.