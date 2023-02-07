"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину

Она отметила, что является поклонницей таланта Глисона и решила списаться с ним, чтобы пригласить в Украину. Актер ответил на предложение согласием.

"Джек будет в Украине три-четыре дня и мне очень хочется расспросить, какие именно актерские техники он использует, как работает – от себя или идет за режиссером. Это действительно очень интересно, но предполагаю, что ему подобные вопросы задавали очень много раз, поэтому не знаю, осмелюсь ли, – написала Чепура. – Как же это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас".

Позже Чепура сообщила, что Глисон приедет в Украину не сам, а привезет пикап для ВСУ.

"В дни, когда опускаются руки, такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором, и Украина волнует еще кого-то кроме нас с вами", – подытожила организатор визита.

3 февраля Чепура анонсировала, что Глисон 17 и 18 февраля проведет в Киеве несколько публичных и непубличных встреч.