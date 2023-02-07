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07 февраля, 2023
 
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"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину

Глисон стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в "Игре престолов"
Глисон стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в "Игре престолов"
Фото: Kateryna Chepura / Facebook

В середине февраля в Украину приезжает звезда сериала "Игра престолов", ирландский актер Джек Глисон. О его визите в Facebook сообщила украинский режиссер Катерина Чепура.

Она отметила, что является поклонницей таланта Глисона и решила списаться с ним, чтобы пригласить в Украину. Актер ответил на предложение согласием.

"Джек будет в Украине три-четыре дня и мне очень хочется расспросить, какие именно актерские техники он использует, как работает – от себя или идет за режиссером. Это действительно очень интересно, но предполагаю, что ему подобные вопросы задавали очень много раз, поэтому не знаю, осмелюсь ли, – написала Чепура. – Как же это круто, что человек, который к Украине не имеет никакого отношения, решил приехать сюда и поддержать нас".

Позже Чепура сообщила, что Глисон приедет в Украину не сам, а привезет пикап для ВСУ.

"В дни, когда опускаются руки, такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором, и Украина волнует еще кого-то кроме нас с вами", – подытожила организатор визита.

3 февраля Чепура анонсировала, что Глисон 17 и 18 февраля проведет в Киеве несколько публичных и непубличных встреч. 

https://www.facebook.com/kateryna.chepura/posts/pfbid0Qra5FjZULT9cppqZgEkQxqC3NnFqW8uZ3kSPog4fcJB1VHkPcCkcpcZnJ4pFxnWil

Контекст:

Глисон родился в 1992 году. Он стал известен благодаря роли Джоффри Баратеона в телесериале "Игра престолов".

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, Игра престолов, актер, война России против Украины, Джек Глисон
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