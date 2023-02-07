В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео

Драматический театр в Мариуполе был уничтожен 16 марта после очередной бомбардировки города российскими оккупантами Фото: ЕРА

На внешних стенах здания также размещены плакаты украинских архитектурных достопримечательностей, на которых они изображены до и после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В публикации отмечается, что таким образом в театре "решили напомнить о том, что происходит всего в 2 тыс. км от Брюсселя".