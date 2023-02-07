Украинские артисты не поедут на немецкий конкурс из-за Нетребко. В Германии заявили, что они против "путинской войны", но не русского народа"

Об отказе выступать на одной сцене с россиянкой Нетребко в письмах, адресованных министру по культуре и СМИ Германии Клаудии Рот сообщили директор Национальной оперы Украины Петр Чуприна и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
"Украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества с агрессором", – процитировали текст письма Ткаченко в пресс-релизе.
Представители театра назвали заявление украинской стороны политическим и сообщили, что "требование министра культуры Украины полностью убрать российскую культуру из репертуара немецкого театра неприемлемо в свободной стране".
В театре подчеркнули, что занимают "четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима", но "это не может означать осуждение всего русского народа и всей русской культуры".
Нетребко не комментировала требование Украины отказаться от участия в фестивале.
3 марта 2022 года Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за того, что "не отказалась от своей публичной поддержки президента РФ Владимира Путина, пока он ведет войну с Украиной".
30 марта артистка заявила, что осуждает нападение РФ на Украину. "Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", – написала она.
После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет ранее запланированные концерты Нетребко. "Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба родины", – объяснили в театре причины отмены выступлений.
В конце мая стало известно, что театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с Нетребко.