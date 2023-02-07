Украинские артисты не поедут на немецкий конкурс из-за Нетребко. В Германии заявили, что они против "путинской войны", но не русского народа"

Нетребко после полномасштабного вторжения РФ в Украину продолжает выступать за границей Фото: ЕРА

Об отказе выступать на одной сцене с россиянкой Нетребко в письмах, адресованных министру по культуре и СМИ Германии Клаудии Рот сообщили директор Национальной оперы Украины Петр Чуприна и министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Украинская сторона не потерпит никакого сотрудничества с агрессором", – процитировали текст письма Ткаченко в пресс-релизе.

Представители театра назвали заявление украинской стороны политическим и сообщили, что "требование министра культуры Украины полностью убрать российскую культуру из репертуара немецкого театра неприемлемо в свободной стране".

В театре подчеркнули, что занимают "четкую позицию против путинской агрессивной войны, а также против всех действий путинского режима", но "это не может означать осуждение всего русского народа и всей русской культуры".

Нетребко не комментировала требование Украины отказаться от участия в фестивале.