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07 февраля, 2023
 
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"Я написал: "Очень рад, что живу с тобой в одну эпоху". Ханумак из "Квартала 95" рассказал, как Зеленский отреагировал на его сообщение

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Зеленский в январе отпраздновал 45-летие
Зеленский в январе отпраздновал 45-летие
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Украинский режиссер, продюсер и музыкант, актер и автор студии "Квартал 95" Руслан Ханумак считает украинского президента Владимира Зеленского самым искренним человеком. Об этом Ханумак рассказал в интервью, которое 4 февраля опубликовано на YouTube-канале "Зірковий".

"Я его очень люблю. Очень люблю. Это самый лучший президент в мире. Я никогда в нем не сомневался", – заявил артист.

Он сообщил, что 25 января поздравлял Зеленского с днем рождения, отправив ему сообщение. 

"Я написал: "Очень рад, что живу с тобой в одну эпоху", – признался артист.

По словам Ханумака, Зеленский ответил ему примерно через час, написав: "Спасибо, блин, круто. Спасибо". 

Контекст:

До избрания президентом в 2019 году Зеленский был руководителем студии "Квартал 95". 25 января ему исполнилось 45 лет. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Зеленский, президент, студия Квартал 95, Руслан Ханумак
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