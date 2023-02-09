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09 февраля, 2023
 
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"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сумская о дочери в Москве: Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И я не нахожу их
Сумская о дочери в Москве: Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И я не нахожу их
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Украинская актриса Ольга Сумская сдержанно общается по телефону со своей дочерью, украинской актрисой Антониной Паперной, которая живет и работает в столице страны-агрессора России Москве. Об этом Сумская рассказала 9 февраля в эфире украинского канала "Дом" в интервью украинской ведущей Светлане Леонтьевой.

"Твоя дочь в Москве. Ты с ней разговариваешь по телефону? Вы поддерживаете друг друга?" – спросила ведущая.

Сумская призналась, что "говорит очень сдержанно", потому что "там все прослушивается".

"Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И я не нахожу их, потому что это страшная материнская боль. Я просто смотрю на внуков, как они растут", – сказала актриса и расплакалась. Она попросила сделать паузу, чтобы успокоиться.

Спустя примерно минуту артистка возобновила интервью.

"Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже читает. Так что мы наверстываем хотя бы так", –  рассказала она.

8 февраля коллега Сумской, украинская актриса Анна Саливанчук, комментируя позицию Паперной, заявила, что нашла бы способ уехать из РФ, но подчеркнула, что мать не может отвечать за действия своей взрослой дочери.

Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube
Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Контекст:

32-летняя Антонина Паперная – старшая дочь Ольги Сумской. Ее отец – украинский актер Евгений Паперный.

Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем с 2015 года. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, но не стала называть Россию страной-агрессором. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Позже актриса заявила, что не будет оправдываться за позицию своей дочери.

В 2014 году Сумская в интервью "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, на тот момент они уже заплатили за паспорт РФ 1,5 млн грн.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Ольга Сумская, семья, Антонина Паперная
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