"Читаю им украинские сказки. У них няня из Харькова. Наверстываем хотя бы так". Сумская расплакалась, рассказывая о внуках в Москве

Сумская о дочери в Москве: Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И я не нахожу их Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

"Твоя дочь в Москве. Ты с ней разговариваешь по телефону? Вы поддерживаете друг друга?" – спросила ведущая.

Сумская призналась, что "говорит очень сдержанно", потому что "там все прослушивается".

"Я всегда пытаюсь найти слова, чтобы как-то объяснить эту ситуацию. И я не нахожу их, потому что это страшная материнская боль. Я просто смотрю на внуков, как они растут", – сказала актриса и расплакалась. Она попросила сделать паузу, чтобы успокоиться.

Спустя примерно минуту артистка возобновила интервью.

"Я им читаю украинские сказки. У них няня из Харькова. Она тоже читает. Так что мы наверстываем хотя бы так", – рассказала она.

8 февраля коллега Сумской, украинская актриса Анна Саливанчук, комментируя позицию Паперной, заявила, что нашла бы способ уехать из РФ, но подчеркнула, что мать не может отвечать за действия своей взрослой дочери.