  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн

Сумская о РФ: Люди находятся там в режиме страшного террора Фото: Ольга Сумська / Facebook

"Мы общаемся, я рассказываю каждый день. Украинцы, которые находятся там, они в курсе страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Люди не могут высказаться, они находятся там в режиме страшного террора", – заявила актриса.

Она подчеркнула, что не будет оправдываться за позицию своей дочери, которая замалчивает войну в Украину.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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