  Сумская заявила, что не будет оправдываться за дочь в РФ. Ранее она говорила, что Паперная заплатила за российский паспорт 1,5 млн грн

"Мы общаемся, я рассказываю каждый день. Украинцы, которые находятся там, они в курсе страшных событий, которые здесь происходят. Они все в отчаянии. Люди не могут высказаться, они находятся там в режиме страшного террора", – заявила актриса.
Она подчеркнула, что не будет оправдываться за позицию своей дочери, которая замалчивает войну в Украину.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Паперная состоит в отношениях с российским актером Владимиром Яглычем. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.
24 февраля, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, избежав подробностей. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".
25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре.
В 2014 году Сумская в интервью "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, они заплатили за паспорт РФ 1,5 млн грн.