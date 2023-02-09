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09 февраля, 2023
 
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Козловский признался, что ему часто снится убийство Путина. Артиста попросили воплотить свой сон в жизнь

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Козловский: Очень хочу верить во что-то хорошее
Козловский: Очень хочу верить во что-то хорошее
Фото: Vitaliy Kozlovskiy / Facebook

Украинский певец Виталий Козловский признался, что ему уже не первый раз снится сон, в котором он совершает убийство президента РФ Владимира Путина. Об этом певец написал 7 февраля в Facebook.

"Сегодня ночью в какой уже раз приснился один и тот же сон о том, как я убиваю ПТН (Сокращенный вариант фамилии президента РФ Владимира Путина. Он стал популярен благодаря фразе "ПТН ПНХ".  "ГОРДОН"). Встав с постели, пошел на кухню попить воды. Дрожащими руками держал стакан и думал: "Почему мне такое снится? Может, это совпадение? А может, знак?  написал артист. – Очень хочу верить во что-то хорошее. Мы заслуживаем мира и любви. А враги пусть исчезнут, как роса на солнце". 

"Это знак. Вы должны это сделать. Войдите в историю. Убт птн", – отреагировали подписчики.

https://www.facebook.com/vitaliy.kozlovskiy.3/posts/pfbid0uM2fuY6TLY1JmWfQaNLSdomEPQuyEQRo3qQc7r2p1aqutWDGGiukgfxW1PeXBuQol

Контекст:

Смерть Путина обсуждают многие украинские артисты. Так, украинский ведущий и волонтер Сергей Притула заявил, что Путин "должен сгнить изнутри, чтобы было очень больно".

Украинская певица Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, во время своих концертов вместе со зрителями желает Путину сдохнуть. "Чтобы Путин сдох", загадал на свой день рождения украинский певец Melovin.

Летом 2022 года американский журнал Newsweek написал, что в марте на Путина было совершено покушение, а в апреле он прошел курс лечения от рака на поздней стадии.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Владимир Путин, война России против Украины, Виталий Козловский
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