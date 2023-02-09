Козловский признался, что ему часто снится убийство Путина. Артиста попросили воплотить свой сон в жизнь

"Сегодня ночью в какой уже раз приснился один и тот же сон о том, как я убиваю ПТН (Сокращенный вариант фамилии президента РФ Владимира Путина. Он стал популярен благодаря фразе "ПТН ПНХ". – "ГОРДОН"). Встав с постели, пошел на кухню попить воды. Дрожащими руками держал стакан и думал: "Почему мне такое снится? Может, это совпадение? А может, знак? – написал артист. – Очень хочу верить во что-то хорошее. Мы заслуживаем мира и любви. А враги пусть исчезнут, как роса на солнце".

"Это знак. Вы должны это сделать. Войдите в историю. Убт птн", – отреагировали подписчики.