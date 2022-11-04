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05 ноября, 2022
 
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"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая

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9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево
9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево
Фото: vitaliy.kozlovskiy.info / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что был несознательным, когда в 2018 году поехал выступать в РФ на 9 мая. Об этом он рассказал в интервью, которое вышло 29 октября на YouTube-канале "Новини.LIVE".

"Один раз съездил  и мне прилетело, – заявил певец. – Когда мне это сегодня прилетает, я воспринимаю это без негатива. Думаю: "Ну да, было такое". Не знаю, сколько оно мне еще будет прилетать. Может быть, в течение всей моей жизни мне это будут вспоминать?! Может быть! Не знаю. Но я знаю точно, что сегодня я совсем другой человек. А то, что было, – то было, это невозможно вычеркнуть. Я был тогда несознательным".

Он признался, что на тот момент ему казалось, что у творчества нет границ.

Контекст:

9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево.

Комментируя выступление в РФ, артист тогда заявил, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве, и что он остается патриотом своей страны. После этого во Львове отменили запланированный на 18 мая концерт исполнителя в ночном клубе "Галерея рыцарей".

В ноябре 2021 года Козловский назвал выступление в РФ огромной ошибкой

После полномасштабного вторжения РФ в Украину певец выступает с концертами для украинских защитников и защитниц, занимается благотворительностью.

Теги: Москва, война России против Украины, Виталий Козловский
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