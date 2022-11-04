"Это невозможно вычеркнуть". Певец Козловский рассказал, почему в 2018 году ездил выступать в РФ на 9 мая

"Один раз съездил – и мне прилетело, – заявил певец. – Когда мне это сегодня прилетает, я воспринимаю это без негатива. Думаю: "Ну да, было такое". Не знаю, сколько оно мне еще будет прилетать. Может быть, в течение всей моей жизни мне это будут вспоминать?! Может быть! Не знаю. Но я знаю точно, что сегодня я совсем другой человек. А то, что было, – то было, это невозможно вычеркнуть. Я был тогда несознательным".
Он признался, что на тот момент ему казалось, что у творчества нет границ.
9 мая 2018 года Козловский выступил на концерте в московском районе Солнцево.
Комментируя выступление в РФ, артист тогда заявил, что ветераны в Москве такие же, как и в Киеве, и что он остается патриотом своей страны. После этого во Львове отменили запланированный на 18 мая концерт исполнителя в ночном клубе "Галерея рыцарей".
В ноябре 2021 года Козловский назвал выступление в РФ огромной ошибкой.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину певец выступает с концертами для украинских защитников и защитниц, занимается благотворительностью.