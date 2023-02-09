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09 февраля, 2023
 
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"Неужели они думают, что там будет нормальная жизнь?" Саливанчук высказалась о дочери Ольги Сумской, которая живет и работает в РФ

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Сумская заявила, что не будет оправдываться за Паперную, которая живет в стране-агрессоре
Сумская заявила, что не будет оправдываться за Паперную, которая живет в стране-агрессоре
Фото: Ольга Сумська / Facebook

Украинская актриса Анна Саливанчук в интервью, которое 8 февраля вышло на YouTube-канале радио "Люкс ФМ", заявила, что нашла бы способ уехать из России на месте тех украинских артисток, которые продолжают жить и работать в стране-агрессоре.

На уточняющий вопрос журналиста Славы Демина, кого она имеет в виду, Саливанчук призналась, что речь в том числе идет о проживающей в РФ старшей дочери украинской артистки Ольги Сумской, актрисе Антонине Паперной.

"Сумская здесь волонтерит, ведет информационную войну и никому не говорит о своей дочери", – сказала Саливанчук.

Актриса предположила, что Паперная не покинула РФ из-за любви к мужу, российскому актеру Владимиру Яглычу. 

"Но что-то надо делать. Неужели они думают, что у них там дальше будет нормальная жизнь? Думаю, нет. Мне бы так хотелось, если честно", – призналась актриса.

По словам Саливанчук, к Сумской она относится с большим уважением и не считает, что актриса должна нести ответственность за решения своей 32-летней дочери. 

"Она очень хорошая и талантливая. Я не считаю, что ее должны хейтить. Потому что когда дети уже взрослые, родители не отвечают за своих детей, точно так же, как дети не отвечают за своих родителей,  заявила она.  Оля не может отвечать за свою дочь. Потому что она взрослая женщина, мать. Это ее выбор, и ей с этим жить".

Контекст:

Паперная состоит в отношениях с Яглычем с 2015 года. У них двое детей: дочь Ева (2017) и сын Даниил (2020). Семья проживает в Москве (РФ). Паперная снимается в российских проектах.

24 февраля 2022 года, в день нападения РФ на Украину, Паперная заявила, что все это ужасно, но не стала называть Россию страной-агрессором. Сумская, комментируя замалчивание дочерью войны, объяснила это "тотальной зависимостью от обстоятельств".

25 апреля Сумская, отвечая на вопрос, почему ее дочь не выехала из РФ, заявила, что она не может покинуть свой дом в стране-агрессоре. Позже актриса заявила, что не будет оправдываться за позицию своей дочери.

В 2014 году Сумская в интервью "1+1" говорила, что ее дочь намерена отказаться от украинского гражданства и получить российский паспорт. По словам Сумской, на тот момент они уже заплатили за паспорт РФ 1,5 млн грн.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: война России против Украины, Ольга Сумская, Антонина Паперная, Анна Саливанчук
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