"Неужели они думают, что там будет нормальная жизнь?" Саливанчук высказалась о дочери Ольги Сумской, которая живет и работает в РФ

Сумская заявила, что не будет оправдываться за Паперную, которая живет в стране-агрессоре Фото: Ольга Сумська / Facebook

На уточняющий вопрос журналиста Славы Демина, кого она имеет в виду, Саливанчук призналась, что речь в том числе идет о проживающей в РФ старшей дочери украинской артистки Ольги Сумской, актрисе Антонине Паперной.

"Сумская здесь волонтерит, ведет информационную войну и никому не говорит о своей дочери", – сказала Саливанчук.

Актриса предположила, что Паперная не покинула РФ из-за любви к мужу, российскому актеру Владимиру Яглычу.

"Но что-то надо делать. Неужели они думают, что у них там дальше будет нормальная жизнь? Думаю, нет. Мне бы так хотелось, если честно", – призналась актриса.

По словам Саливанчук, к Сумской она относится с большим уважением и не считает, что актриса должна нести ответственность за решения своей 32-летней дочери.

"Она очень хорошая и талантливая. Я не считаю, что ее должны хейтить. Потому что когда дети уже взрослые, родители не отвечают за своих детей, точно так же, как дети не отвечают за своих родителей, – заявила она. – Оля не может отвечать за свою дочь. Потому что она взрослая женщина, мать. Это ее выбор, и ей с этим жить".