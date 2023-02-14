Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага

Во время короткого разговора с Остином перед камерами Резников сообщил, что приехал в Брюссель вместе с супругой Фото: ЕРА

Во время короткого разговора перед камерами Резников сообщил, что приехал в Брюссель вместе с супругой, украинской ведущей Юлией Зорий.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and * Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023