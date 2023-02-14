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14 февраля, 2023
 
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Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага

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Во время короткого разговора с Остином перед камерами Резников сообщил, что приехал в Брюссель вместе с супругой
Во время короткого разговора с Остином перед камерами Резников сообщил, что приехал в Брюссель вместе с супругой
Фото: ЕРА

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля во время встречи в Брюсселе (Бельгия), где пройдет девятое заседание контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), появились в галстуках желтого и синего цветов. Видео, на котором запечатлен момент встречи, на своей странице в Twitter разместил Остин.

Во время короткого разговора перед камерами Резников сообщил, что приехал в Брюссель вместе с супругой, украинской ведущей Юлией Зорий.

Контекст:

Ранее в обуви цветов украинского флага вместе на публике появились первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди США Джилл Байден. Это произошло во время визита Зеленской летом 2022 года в США.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Пентагон, Бельгия, Алексей Резников, Ллойд Остин, Юлия Зорий, контактная группа Рамштайн
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