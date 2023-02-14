Восемь стран работают над предоставлением Украине танков Leopard, пять – над поставками систем ПВО – глава Пентагона

Остин рассказал, что союзники за время полномасштабной войны, начатой Россией 24 февраля 2022 года, предоставили Украине оборонной помощи почти на $50 млрд.

По его словам, восемь стран совместно работают над предоставлением Украине немецких танков Leopard, еще три – над поставками советских танков Т-72.

"Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды совместно работают над предоставлением Украине систем ПВО Patriot. Франция и Италия работают над поставкой системы ПВО SAMP/T. А группа стран – Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды – совместно работают над поставкой Украине боевых танков Leopard. Для усиления бронетанковой мощи США, Чехия и Нидерланды совместно предоставляют более 90 танков Т-72. Это в дополнение к последним Т-72, предоставленным Польшей", – сообщил Остин.

Великобритания выделила Украине роту своих основных боевых танков Challenger и сотрудничает с несколькими странами, чтобы обеспечить Украину дополнительными боеприпасами к ним, добавил он.

"И мы вместе работаем над подготовкой украинских Вооруженных сил в рамках двусторонних или многосторонних инициатив, таких как миссия Европейского союза по оказанию военной помощи [EUMAM]. Все эти пожертвования и совместные инициативы являются результатом нашего единства и решимости", – резюмировал он.