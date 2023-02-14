"Будем сражаться до победы". Резников встретился с министром обороны Нидерландов

"Я ценю всю поддержку, которую правительство и народ Нидерландов оказывают Украине. Мы будем сражаться до нашей победы", – написал Резников.
Met with my Dutch colleague @DefensieMin Kajsa Ollongren in Brussels.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023
I appreciate all the support that Dutch government and people provide to Ukraine.
We will fight until our Victory.
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Оллонгрен после встречи напомнила, что боевые действия усилились и российские ракетные обстрелы критически важных объектов инфраструктуры и мирных жителей в Украине продолжаются.
"Я не могу не согласиться с анализом [Резникова], что время имеет существенное значение", – заявила министр.
Prior to the Ukraine Defense Contact Group I spoke with my * counterpart @oleksiireznikov. Fighting has intensified and missile attacks on critical infrastructure and innocent civilians continue. I couldn’t agree more with his analysis that time is of the essence. pic.twitter.com/5SiMA2HAlu— Kajsa Ollongren (@DefensieMin) February 14, 2023
Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nl.
11 ноября 2022 года стало известно, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.
Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.
3 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, стороны обсуждали события на фронте и оборонные потребности Украины "для адекватного реагирования".
Также Нидерланды намерены предоставить Украине ЗРК Patriot и танки Leopard.