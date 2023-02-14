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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Будем сражаться до победы". Резников встретился с министром обороны Нидерландов

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Резников: Ценю всю поддержку, которую правительство и народ Нидерландов оказывают Украине
Резников: Ценю всю поддержку, которую правительство и народ Нидерландов оказывают Украине
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 14 февраля встретился с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен в Брюсселе (Бельгия), где сегодня проходит встреча контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Об этом он сообщил в Twitter.

"Я ценю всю поддержку, которую правительство и народ Нидерландов оказывают Украине. Мы будем сражаться до нашей победы", – написал Резников.

Оллонгрен после встречи напомнила, что боевые действия усилились и российские ракетные обстрелы критически важных объектов инфраструктуры и мирных жителей в Украине продолжаются.

"Я не могу не согласиться с анализом [Резникова], что время имеет существенное значение", – заявила министр.

Контекст:

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nl.

11 ноября 2022 года стало известно, что Нидерланды предоставят Украине дополнительные €110 млн, чтобы помочь восстановить систему энергоснабжения.

Нидерландская судебно-следственная группа из 40 человек помогала Украине в сборе доказательств военных преступлений. В группу входят судебные, цифровые и тактические детективы из королевского департамента Нидерландов, а также эксперты из других подразделений обороны.

3 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил по телефону с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, стороны обсуждали события на фронте и оборонные потребности Украины "для адекватного реагирования".

Также Нидерланды намерены предоставить Украине ЗРК Patriot и танки Leopard.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Нидерланды, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, контактная группа Рамштайн, Кайса Оллонгрен
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