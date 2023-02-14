"Будем сражаться до победы". Резников встретился с министром обороны Нидерландов

Резников: Ценю всю поддержку, которую правительство и народ Нидерландов оказывают Украине Фото: EPA

"Я ценю всю поддержку, которую правительство и народ Нидерландов оказывают Украине. Мы будем сражаться до нашей победы", – написал Резников.

Met with my Dutch colleague @DefensieMin Kajsa Ollongren in Brussels.

I appreciate all the support that Dutch government and people provide to Ukraine.

We will fight until our Victory.

* — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 14, 2023

Оллонгрен после встречи напомнила, что боевые действия усилились и российские ракетные обстрелы критически важных объектов инфраструктуры и мирных жителей в Украине продолжаются.

"Я не могу не согласиться с анализом [Резникова], что время имеет существенное значение", – заявила министр.