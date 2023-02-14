США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд – СМИ

Источники в администрации президента США Джо Байдена сказали изданию, что новое вооружение, полученное от западных союзников, должно привести к перелому ситуации на фронтах, которая сейчас в значительной степени законсервировалась.

"В последние месяцы война на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни одна из сторон не имеет преимущества. Представители Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории", – говорится в статье.

Среди тех, кто считает этот этап войны критическим и сообщил об этом Киеву, – заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель американского министра обороны Колин Каль, пишет газета.

По данным авторов статьи, Белый дом и Конгресс обсуждают новый пакет прямой бюджетной помощи Украине в размере $10 млрд, ожидается, что о ней будет объявлено на следующей неделе. Кроме того, готовятся новые санкции против Кремля.

Официальные лица подчеркнули сильную двухпартийную поддержку, которая сопровождала каждый пакет по Украине, заявив, что Конгресс "дал больше, чем просил Байден". При этом источники WP говорят, что Запад ждет, что Украина сменит тактику, сконцентрировавшись не на обороне в Донецкой области, а на деоккупации захваченной РФ территории.

Американские военные аналитики уверены, что защищать Бахмут и одновременно развернуть широкое контрнаступление невозможно. И призывают не тратить основные силы там, где Москва усиливает давление, считая, что это "не приведет к значительным стратегическим сдвигам на поле боя".

"Это лишь точка на карте, ради которой россияне потратили чрезвычайное количество крови и средств", – говорится в статье.