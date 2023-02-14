США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд – СМИ

Источники в администрации президента США Джо Байдена сказали изданию, что новое вооружение, полученное от западных союзников, должно привести к перелому ситуации на фронтах, которая сейчас в значительной степени законсервировалась.
"В последние месяцы война на востоке Украины превратилась в медленную мясорубку, в которой ни одна из сторон не имеет преимущества. Представители Байдена считают, что критический момент наступит этой весной, когда Россия, как ожидается, начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории", – говорится в статье.
Среди тех, кто считает этот этап войны критическим и сообщил об этом Киеву, – заместитель советника по национальной безопасности США Джон Файнер, заместитель госсекретаря Венди Шерман и заместитель американского министра обороны Колин Каль, пишет газета.
По данным авторов статьи, Белый дом и Конгресс обсуждают новый пакет прямой бюджетной помощи Украине в размере $10 млрд, ожидается, что о ней будет объявлено на следующей неделе. Кроме того, готовятся новые санкции против Кремля.
Официальные лица подчеркнули сильную двухпартийную поддержку, которая сопровождала каждый пакет по Украине, заявив, что Конгресс "дал больше, чем просил Байден". При этом источники WP говорят, что Запад ждет, что Украина сменит тактику, сконцентрировавшись не на обороне в Донецкой области, а на деоккупации захваченной РФ территории.
Американские военные аналитики уверены, что защищать Бахмут и одновременно развернуть широкое контрнаступление невозможно. И призывают не тратить основные силы там, где Москва усиливает давление, считая, что это "не приведет к значительным стратегическим сдвигам на поле боя".
"Это лишь точка на карте, ради которой россияне потратили чрезвычайное количество крови и средств", – говорится в статье.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
1 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года. У российских оккупантов нет достаточных ресурсов, чтобы развернуть широкомасштабное наступление к годовщине полномасштабного вторжения в Украину, добавил он 10 февраля.
Американский Институт исследования войны 8 февраля написал, что российское военное командование, возможно, спешит начать широкомасштабную наступательную операцию с целью захвата Донецкой области в нереалистичные сроки и не располагая достаточной для этой задачи боевой мощью.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля в эфире национального телемарафона заявил, что новая волна наступления России уже началась.