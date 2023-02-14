Резников об итогах "Рамштайна": Все считают, что победа Украины – именно на поле боя

"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя", – сказал он.

По словам Резникова, участники "Рамштайна" делали акцент на скорости, своевременности и стабильности помощи.

"Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений для того, чтобы на той технике, которую нам дают, готовые подразделения выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", – сказал Резников.

Министр также сообщил, что на встрече говорилось среди других вопросов о том, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, предоставляемого партнерами для войны против России.