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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников об итогах "Рамштайна": Все считают, что победа Украины – именно на поле боя

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Резников заявил о полной поддержке Украины со стороны участников "Рамштайна"
Резников заявил о полной поддержке Украины со стороны участников "Рамштайна"
Фото: EPA

Во встрече контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн" принимали участие 54 представителя стран мира, что означает, что антикремлевская коалиция растет. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал журналистам в кулуарах НАТО в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя", – сказал он.

По словам Резникова, участники "Рамштайна" делали акцент на скорости, своевременности и стабильности помощи.

"Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений для того, чтобы на той технике, которую нам дают, готовые подразделения выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", – сказал Резников.

Министр также сообщил, что на встрече говорилось среди других вопросов о том, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, предоставляемого партнерами для войны против России.

Контекст:

Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины проходит 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.

Теги: военная техника, военная помощь, Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, контактная группа Рамштайн
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