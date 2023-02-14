Резников об итогах "Рамштайна": Все считают, что победа Украины – именно на поле боя

"Я хочу сказать, что я услышал четко месседжи от всех представителей: это полная поддержка Украины до победы. И все считают, что победа Украины – именно на поле боя", – сказал он.
По словам Резникова, участники "Рамштайна" делали акцент на скорости, своевременности и стабильности помощи.
"Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений для того, чтобы на той технике, которую нам дают, готовые подразделения выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий", – сказал Резников.
Министр также сообщил, что на встрече говорилось среди других вопросов о том, как обеспечить большую подотчетность по учету оружия, предоставляемого партнерами для войны против России.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины проходит 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.