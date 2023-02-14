Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео

Услышав вопрос, ожидает ли Украина получения истребителей, Резников достал из нагрудного кармана пиджака платок цвета хаки и развернул его. На платке были изображены истребители.
На вопрос: "Откуда вы ожидаете их получить?" Резников ответил: "С неба".
У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося дводенне засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Український міністр Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі. Дивіться відео! * pic.twitter.com/RAGsfn2i9q— DW українською (@dw_ukrainian) February 14, 2023
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Глава Минобороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины проходит 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). Ее основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Украины Алексей Резников.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.