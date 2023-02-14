Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео

Услышав вопрос, ожидает ли Украина получения истребителей, Резников достал из нагрудного кармана пиджака платок цвета хаки и развернул его. На платке были изображены истребители.

На вопрос: "Откуда вы ожидаете их получить?" Резников ответил: "С неба".

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі розпочалося дводенне засідання міністрів оборони країн-членів НАТО. Український міністр Олексій Резніков приніс на засідання хустинку, на якій намальовані винищувачі. Дивіться відео! * pic.twitter.com/RAGsfn2i9q — DW українською (@dw_ukrainian) February 14, 2023