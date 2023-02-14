В Пентагоне пока не видят, чтобы Россия готовила массированную атаку по Украине самолетами – Остин

Об этом на пресс-конференции 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна" сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировалось в YouTube "Голоса Америки".

"Что касается того, собирает ли Россия свои самолеты для какой-то массированной воздушной атаки, мы в настоящее время этого не видим. Мы знаем, что у России есть значительное количество самолетов на вооружении и еще много возможностей. Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", – сказал Остин.

По его словам, в последнее время западные партнеры объявили о передаче Украине ЗРК Patriot и других систем ПВО, но "этого недостаточно".

"Будем продолжать эти усилия до тех пор, пока эта угроза не будет нейтрализована. Многие страны активизировали усилия в этом отношении. Мы сейчас стараемся максимально укрепить боеспособность и как можно скорее доставить все эти средства в страну, и интегрировать все это, – отметил глава Пентагона. – Сейчас Украина имеет возможность перехватывать множество ракет, которые запускаются с территории России… Мы прилагаем усилия для того, чтобы они могли сами себя защитить в случае, если Россия активизирует действия в воздухе".

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 февраля, ВСУ с начала войны уничтожили 298 российских самолетов.