ГОРДОН
 
 
МИР

В Пентагоне пока не видят, чтобы Россия готовила массированную атаку по Украине самолетами – Остин

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украина имеет возможность перехватывать множество ракет, которые запускаются с территории России, отметил Остин
Украина имеет возможность перехватывать множество ракет, которые запускаются с территории России, отметил Остин
Фото: EPA

Признаков того, что Россия готовится к "массированной воздушной атаке" по Украине, пока нет.

Об этом на пресс-конференции 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна" сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Мероприятие транслировалось в YouTube "Голоса Америки".

"Что касается того, собирает ли Россия свои самолеты для какой-то массированной воздушной атаки, мы в настоящее время этого не видим. Мы знаем, что у России есть значительное количество самолетов на вооружении и еще много возможностей. Вот почему мы подчеркнули, что нам нужно сделать все возможное, чтобы Украина получила как можно больше средств противовоздушной обороны", – сказал Остин.

По его словам, в последнее время западные партнеры объявили о передаче Украине ЗРК Patriot и других систем ПВО, но "этого недостаточно".

"Будем продолжать эти усилия до тех пор, пока эта угроза не будет нейтрализована. Многие страны активизировали усилия в этом отношении. Мы сейчас стараемся максимально укрепить боеспособность и как можно скорее доставить все эти средства в страну, и интегрировать все это, – отметил глава Пентагона. – Сейчас Украина имеет возможность перехватывать множество ракет, которые запускаются с территории России… Мы прилагаем усилия для того, чтобы они могли сами себя защитить в случае, если Россия активизирует действия в воздухе".

По данным Генштаба ВСУ на утро 14 февраля, ВСУ с начала войны уничтожили 298 российских самолетов.

Контекст:

Девятая встреча контактной группы по вопросам обороны Украины прошла 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия). В заседании приняли участие 54 представителя стран мира. Его основные темы – защита украинского неба с помощью авиации и развитие "танковой коалиции", сообщал министр обороны Алексей Резников.

По словам Остина, с начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд.

Над поставками систем ПВО Украине работают пять стран, сообщил глава Пентагона, открывая заседание девятого "Рамштайна". "Соединенные ШтатыГермания и Нидерланды совместно работают над предоставлением Украине систем ПВО Patriot. Франция и Италия – над поставкой системы ПВО SAMP/T", – отметил Остин.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, авиация, ПВО, угрозы, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, пресс-конференция, ЗРК Patriot, встреча, заседание, Ллойд Остин, российские оккупанты, контактная группа Рамштайн
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес
Галина ГРИШИНА
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
"Без любви жизнь неполноценна". Как Цибульская, Цимбалюк, Петрожицкая, Мирзоян и другие поздравили своих любимых с Днем святого Валентина
Галина ГРИШИНА
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Цветы и кофе в постель. 28-летняя жена 57-летнего Павлика показала романтическое видео с его участием
Галина ГРИШИНА
"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде
"Мой парень говорит мне, что я себя не люблю". alyona alyona спустя год после расставания с рэпером сообщила о новом бойфренде
Галина ГРИШИНА
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Балетмейстер привселюдно измазал лицо журналистки фекалиями собаки. Он заявил, что она "много лет бросала в него дерьмо"
Галина ГРИШИНА
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
В примерочной перед зеркалом, на съемках клипа и на прогулке. Кацурин показал три поцелуя с Дорофеевой
Галина ГРИШИНА
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
Резников в штаб-квартире НАТО в Брюсселе показал платок с изображением истребителей. Видео
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
44-летняя Ани Лорак снялась в обнимку со своим тренером по медитациям и призналась ему в любви. Он проигнорировал. Фото
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Бэнкси опубликовал новую работу. На ней изображена девушка с выбитым зубом и запертый в холодильнике мужчина. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
В сети показали лицо 53-летней Лопес вблизи. Фото
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
"Жду встречи, как "леопардов". Сервис для проверки контрагентов опубликовал шуточные валентинки от Залужного, Буданова, Джонсона и Зеленской
Галина ГРИШИНА
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Бех-Романчук в кроп-топе и лосинах показала свой прыжок в замедленной съемке
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Dantes после развода с Дорофеевой обратился к своей новой избраннице
Галина ГРИШИНА
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Резников – в желтом, Остин – в синем. Министр обороны Украины и глава Пентагона появились на публике в галстуках цветов украинского флага
Галина ГРИШИНА
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
"Это вкус любви". Украинский кулинар поделился рецептом чизкейка с хрустящей корочкой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (322667)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (95314)
3
Лопес снялась в рекламе белья стоимостью €48,8. Видео (56229)
4
57-летняя Херли продемонстрировала фигуру в белом бикини и гламурном халате из своей новой пляжной коллекции (54292)
5
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (52096)
6
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (46133)
7
Твит о проживающем в Европе 21-летнем сыне российского пропагандиста Соловьева стал вирусным в сети (34286)
8
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (25109)
 
 
 
 