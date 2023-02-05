Украинские зенитчики отправились учиться работать на SAMP-T. Весной они вернутся в Украину с этими системами – командование

Об этом говорится в заявлении командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, опубликованном пресс-службой командования 5 февраля.

"Благодарю правительства Франции и Италии за принятое решение о предоставлении систем ПВО/ПРО SAMP/T-Mamba, для защиты Украины от ракетного террора России и усиления системы противовоздушной обороны государства. Немедленно принял решение об отправке необходимого количества подразделений зенитных ракетных войск на обучение. И они уже в пути. Ждем наших специалистов с нетерпением, потому что весной они вернутся в Украину не с пустыми руками, а со знаниями, умениями и самими комплексами SAMP/T-Mamba", – сказал Олещук.

Контекст:

Комплекс SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также для противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного наступления широкого класса воздушных целей.

30 октября 2022 года газета La Repubblica писала, что Италия и Франция готовят решение о передаче Украине таких зенитных ракетных комплексов. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страна нуждается в этих комплексах.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни 2 февраля спрогнозировал, что эти комплексы будут развернуты в Украине в течение семи-восьми недель.