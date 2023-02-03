В МИД Италии назвали сроки развертывания в Украине ЗРК SAMP-T

"[SAMP-T] будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель", – уточнил итальянский министр.
Он также сказал, что ему трудно делать прогнозы о войне в Украине, но, по его мнению, РФ "непременно будет искать выход из сложившейся ситуации".
По словам министра, международное сообщество должно "посвятить себя защите украинской независимости и работать ради достижения мира".
Комплекс SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного наступления широкого класса воздушных целей.
30 октября 2022 года газета La Repubblica писала, что Италия и Франция готовят решение о передаче Украине таких зенитных ракетных комплексов.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал Италию и Францию как можно быстрее предоставить именно систему SAMP-T. "Поскольку мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, университет и так далее. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО – не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплекс SAMP-T. И мы в них нуждаемся", – сказал он.