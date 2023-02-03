В МИД Италии назвали сроки развертывания в Украине ЗРК SAMP-T

Ожидается, что SAMP-T будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель Фото: mil.in.ua

"[SAMP-T] будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель", – уточнил итальянский министр.

Он также сказал, что ему трудно делать прогнозы о войне в Украине, но, по его мнению, РФ "непременно будет искать выход из сложившейся ситуации".

По словам министра, международное сообщество должно "посвятить себя защите украинской независимости и работать ради достижения мира".