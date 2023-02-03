ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В МИД Италии назвали сроки развертывания в Украине ЗРК SAMP-T

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ожидается, что SAMP-T будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель
Ожидается, что SAMP-T будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель
Фото: mil.in.ua

Зенитный ракетный комплекс SAMP-T, который Украине совместно передадут Италия и Франция, может быть развернут в течение двух месяцев. Об этом 2 февраля заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в интервью телеканалу Rai.

"[SAMP-T] будет развернут на территории Украины в течение следующих семи-восьми недель", – уточнил итальянский министр.

Он также сказал, что ему трудно делать прогнозы о войне в Украине, но, по его мнению, РФ "непременно будет искать выход из сложившейся ситуации".

По словам министра, международное сообщество должно "посвятить себя защите украинской независимости и работать ради достижения мира".

Контекст:

Комплекс SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного наступления широкого класса воздушных целей.

30 октября 2022 года газета La Repubblica писала, что Италия и Франция готовят решение о передаче Украине таких зенитных ракетных комплексов.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Италию и Францию как можно быстрее предоставить именно систему SAMP-T. "Поскольку мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой из-за границы, чтобы их дети могли пойти в школу, университет и так далее. Но без безопасности, без ПВО мы не можем это обеспечить. Очень немногие страны производят ПВО – не только имеют, но и производят. Италия вместе с Францией и Германией производит комплекс SAMP-T. И мы в них нуждаемся", – сказал он.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, МИД, Италия, война, МИД Италии, война России против Украины, Антонио Таяни, ракетный комплекс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Салем: У меня "белый билет". Я мог уехать. Но я здесь
Галина ГРИШИНА
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья
Галина ГРИШИНА
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
"Большой семейный склеп. Всегда живые цветы". Кондратюк показал могилу Кузьмы
Галина ГРИШИНА
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Постройневшая на 30 кг Зарицкая показала, как выглядит ее фигура со спины
Галина ГРИШИНА
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
"Я делаю ставку на детей. Чтобы они "малышариков" не слушали". Tarabarova сообщила, что записывает альбом детских песен
Галина ГРИШИНА
Салем: Русскому языку остался где-то год и его вообще не будет
Салем: Русскому языку остался где-то год – и его вообще не будет
Галина ГРИШИНА
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
В кофте, заправленной в штаны. Дорофеева сообщила, что работает над новой песней
Галина ГРИШИНА
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Рита Ора засветилась в Нью-Йорке в джинсовом наряде от украинского бренда стоимостью около 30 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Квиткова вблизи засветила бюст в ярком купальнике на завязках
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Tarabarova: Все, кто делал вид, что войны не было, переоделись. Но мы должны понимать, какой краской это сделано. Это кровь защитников
Галина ГРИШИНА
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Салем о своем новом отцовстве: Она будет моей дочерью. Ей было два месяца, когда мы ее забрали из-под обстрелов
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
35-летняя plus size модель Грэм поизгибалась перед камерой в асимметричном платье на тонкой бретели. Фото
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
"Нравится?" Бех-Романчук показала бюст с верхнего ракурса
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Полякова: Много людей написали мне: "Вы такая красивая, а это неуместно". Дорогие мои, моя работа – быть красивой. Вы делайте свою
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
Ефросинина: Даже если бы я голая шла по Крещатику с надписью "Я люблю, когда меня насилуют", это не дает права вставлять мне в вагину все, что кому вздумается
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (83007)
2
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (70241)
3
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера (67561)
4
Квиткова снялась топлес на пляже (25593)
5
Зеленский рассказал о своей дочери-студентке (24193)
6
Дочь мэра Днепра Филатова показала, как отдыхает в киевских ресторанах (22176)
7
Dantes сфотографировался с сыном нового бойфренда Дорофеевой и признался в обмане (19861)
8
39-летний David Axelrod рассказал, как женился на Мозговой восемь лет назад (14885)
 
 
 
 