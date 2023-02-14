Украинская авиация за сутки нанесла 15 ударов по оккупантам, ракетчики уничтожили две станции РЭБ – Генштаб ВСУ

"Также наши защитники сбили два вражеских самолета – Су-24М и Су-25", – говорится в сообщении.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов российских оккупантов.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 14 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 139 080 захватчиков.