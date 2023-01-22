"Спасение рядового Мавика". Госпогранслужба опубликовала видео операции по освобождению дрона, попавшего под влияние российской РЭБ

Как пояснили в ГПСУ, во время аэроразведки один из дронов попал под влияние враждебной РЭБ и был утрачен. Пограничники прошли около четырех километров и даже залезли на дерево, чтобы поймать сигнал потерянной техники.

На видео слышно, как военные радуются, обнаружив потерянный дрон, и шутят в процессе его вызволения. "Спасти рядового Мавика", – говорит один из них.

"Для эвакуации "рядового Мавика" понадобилось еще два дрона. Одним зацепили и вытаскивали потерянную "птичку", а с другого – руководили процессом", – рассказали в Госпогранслужбе.

Операция окончилась успехом.

"Дрон снова в строю!" – подытожили в ГПСУ.