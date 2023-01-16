Украинские военные дроном подобрали рацию погибшего оккупанта и больше недели слушали переговоры россиян – Притула

По его словам, это произошло в начале декабря на северско-соледарском направлении с боевой группой К2.

"Российский оккупант на передней линии увидел Украину и умер. Но оставил после себя наследство в виде радейки, которая валялась рядом с окопом. К2 подумали себе, что такое добро не должно без дела лежать, и запустили к тому месту дрон с веревочкой! Пришлось повозиться, но радейку таки забрать смогли. И потом еще девять дней слушали секретные разговоры российских оккупантов. И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов", – рассказал Притула.

По его словам, кроме мастерства оператора, украинским военным помогло то, что россияне не перепрошили радиостанции, как требует протокол безопасности при утрате одной рации.

Притула добавил, что операцию по захвату рации провел дрон, приобретенный его волонтерским фондом на пожертвования.

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Видео: Сергій Притула / YouTube