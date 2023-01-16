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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные дроном подобрали рацию погибшего оккупанта и больше недели слушали переговоры россиян – Притула

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Военные смогли зацепить дроном рацию российского оккупанта
Военные смогли зацепить дроном рацию российского оккупанта
Скриншот: Сергій Притула / YouTube

Украинские военные прослушивали разговоры российских военных, забрав с помощью квадрокоптера с их позиций рацию погибшего оккупанта. Видео работы беспилотника опубликовал на своем Youtube-канале волонтер Сергей Притула.

По его словам, это произошло в начале декабря на северско-соледарском направлении с боевой группой К2.

"Российский оккупант на передней линии увидел Украину и умер. Но оставил после себя наследство в виде радейки, которая валялась рядом с окопом. К2 подумали себе, что такое добро не должно без дела лежать, и запустили к тому месту дрон с веревочкой! Пришлось повозиться, но радейку таки забрать смогли. И потом еще девять дней слушали секретные разговоры российских оккупантов. И чем больше было разговоров, тем меньше становилось оккупантов", – рассказал Притула.

По его словам, кроме мастерства оператора, украинским военным помогло то, что россияне не перепрошили радиостанции, как требует протокол безопасности при утрате одной рации.

Притула добавил, что операцию по захвату рации провел дрон, приобретенный его волонтерским фондом на пожертвования.

ВИДЕО
Видео: Сергій Притула / YouTube
Контекст:

11 января Притула озвучил марки и количество беспилотников, купленных для фронта, в том числе дальностью полета до 800 км. Он напомнил, что всего было собрано 352 млн грн, на эти деньги было куплено 142 дрона.

Теги: военные, радио, беспилотники, война России против Украины, Сергей Притула, российские оккупанты
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