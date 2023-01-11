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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Притула рассказал, сколько и каких дронов купил на деньги со сбора "На месть"

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Притула перечислил беспилотники, купленные для украинских защитников на средства сбора от 10 октября
Притула перечислил беспилотники, купленные для украинских защитников на средства сбора от 10 октября
Фото: Сергій Притула / Facebook

Волонтер Сергей Притула рассказал подробности о беспилотниках, которые были закуплены для украинских военных. Об этом он написал в Facebook 11 января.

"Как мы и обещали, "бавовны" будет много. И будет она на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там, где "бавовной" и не пахло… раньше", – написал он.

Притула рассказал, что всего было приобретено 142 беспилотника. Из них 50 дронов весом 30 кг и дальностью полета 800 км общей стоимостью 200 млн грн, 50 дронов весом 3 кг и дальностью полета 30 км общей стоимостью 100 266 300 грн, а также 42 дрона весом 8 кг и дальностью 200 км, их стоимость составила 51 168 600 грн.

Притула поблагодарил всех, кто присоединился к сбору, и написал, что приобретенные беспилотники скоро передадут – а некоторые уже передают – "поздравления оккупантам".

Он напомнил, что всего было собрано 352 млн грн, после покупки беспилотников осталось 565 100 грн. Их переводят к средствам на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет украинской артиллерии уничтожать оккупантов, отметил Притула.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/posts/pfbid02h5WUNERsWcmZKeZtPeMduc7fWyant95MtUKLCteEdb2NEcanrVrnWS3bTWqdofHrl

Контекст:

Утром 10 октября 2022 года РФ произвела первый массированный ракетный обстрел украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.

Притула отреагировал на ракетный удар российских оккупантов по Украине, объявив о начале сбора вместе с общественным активистом и блогером Сергеем Стерненко на технику, которая отомстит армии России.

10 января Притула и Стерненко сообщили о покупке дронов дальностью до 800 км и передали "привет" Москве. Расстояние от Киева до Москвы по прямой составляет немногим менее 800 км.

Теги: волонтер, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, Сергей Притула, блогер
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