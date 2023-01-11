Притула рассказал, сколько и каких дронов купил на деньги со сбора "На месть"

"Как мы и обещали, "бавовны" будет много. И будет она на разных дистанциях. Расслабляться оккупантам не придется ни неподалеку от линии фронта, ни в глубоком тылу, ни вообще там, где "бавовной" и не пахло… раньше", – написал он.

Притула рассказал, что всего было приобретено 142 беспилотника. Из них 50 дронов весом 30 кг и дальностью полета 800 км общей стоимостью 200 млн грн, 50 дронов весом 3 кг и дальностью полета 30 км общей стоимостью 100 266 300 грн, а также 42 дрона весом 8 кг и дальностью 200 км, их стоимость составила 51 168 600 грн.

Притула поблагодарил всех, кто присоединился к сбору, и написал, что приобретенные беспилотники скоро передадут – а некоторые уже передают – "поздравления оккупантам".

Он напомнил, что всего было собрано 352 млн грн, после покупки беспилотников осталось 565 100 грн. Их переводят к средствам на приобретение очередного комплекса БПЛА "Валькирия", который поможет украинской артиллерии уничтожать оккупантов, отметил Притула.