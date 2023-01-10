"Россияне, в эту игру можно играть вдвоем". Притула и Стерненко сообщили о покупке дронов с дальностью полета до 800 км

Притула отметил, что с 10 октября украинцы сбросили на счета 352 млн грн.

По словам Стерненко, на эти деньги закуплены дроны с дальностью полета до 30 км, которые будут уничтожать военную технику и системы ПВО оккупантов. Также приобретены беспилотники, которые летают на расстояние до 200 км, и дроны с дальностью полета до 800 км.

"Россияне, в эту игру можно играть вдвоем", – отметил Притула.

"Спокойной ночи, Москва", – добавил Стерненко.