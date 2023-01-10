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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россияне, в эту игру можно играть вдвоем". Притула и Стерненко сообщили о покупке дронов с дальностью полета до 800 км

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Притула и Стерненко собрали 352 млн грн
Притула и Стерненко собрали 352 млн грн
Фото: Сергій Стерненко / Facebook

Волонтер и телеведущий Сергей Притула и общественный активист и блогер Сергей Стерненко 10 января сообщили в Facebook, что средства, собранные в рамках сбора "На месть", направили на покупку беспилотников для украинской армии.

Притула отметил, что с 10 октября украинцы сбросили на счета 352 млн грн.

По словам Стерненко, на эти деньги закуплены дроны с дальностью полета до 30 км, которые будут уничтожать военную технику и системы ПВО оккупантов. Также приобретены беспилотники, которые летают на расстояние до 200 км, и дроны с дальностью полета до 800 км.

"Россияне, в эту игру можно играть вдвоем", – отметил Притула.

"Спокойной ночи, Москва", – добавил Стерненко.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/492639376366773/

Контекст:

10 октября Притула отреагировал на массированный ракетный удар российских оккупантов по Украине, объявив о начале сбора вместе со Стерненко на технику, которая отомстит армии России.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, беспилотники, война России против Украины, Сергей Стерненко, Сергей Притула, месть
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