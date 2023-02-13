В оккупированном Луганске захватчики используют как военный госпиталь роддом и детскую больницу – Генштаб ВСУ

"Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Луганск был оккупирован весной 2014 года поддерживаемыми Россией боевиками террористической организации "ЛНР".
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на территорию Украины.
Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 138 340 человек личного состава.