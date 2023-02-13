В оккупированном Луганске захватчики используют как военный госпиталь роддом и детскую больницу – Генштаб ВСУ

"Из-за значительного количества санитарных потерь среди захватчиков во временно оккупированном Луганске роддом используют для лечения раненых военнослужащих российских оккупационных войск. Кроме того, помещение детской больницы №3 также переоборудовано под военный госпиталь", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)