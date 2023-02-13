Российские военные отказываются воевать, оккупанты готовят мобилизованных на Донбассе – Генштаб ВСУ

"Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, которые находятся в подразделениях, приданных к 1-му армейскому корпусу Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, на полигонах "их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на авдеевском направлении".
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Потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 13 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 138 340 человек личного состава.
Наиболее интенсивные бои идут в последние месяцы на Донбассе, в том числе на авдеевском и бахмутском направлениях, сообщал Генштаб ВСУ.