Российские военные отказываются воевать, оккупанты готовят мобилизованных на Донбассе – Генштаб ВСУ

Мобилизованных на Донбассе оккупанты отправляют на полигоны, отметили в Генштабе ВСУ Фото: ЕРА (архив)

"Участились случаи, когда мобилизованные военнослужащие Российской Федерации, которые находятся в подразделениях, приданных к 1-му армейскому корпусу Южного ВО, отказываются идти в наступление. Поэтому мобилизованных мужчин с временно оккупированных Россией территорий Донецкой области снимают со второй и третьей линий и отправляют на полигоны", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на полигонах "их готовят в течение двух недель и формируют в штурмовые подразделения для наступательных действий на авдеевском направлении".

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