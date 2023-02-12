Генштаб ВСУ: Российские оккупанты усиливают группировку войск на лиманском и бахмутском направлениях, на пяти – наступают

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на лиманском и бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено".
Отмечается, что в течение суток 12 февраля оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.