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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Российские оккупанты усиливают группировку войск на лиманском и бахмутском направлениях, на пяти – наступают

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Оккупанты сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе
Оккупанты сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты в войне против Украины наступают на пяти направлениях, на двух из них – усиливают группировку свою войск.

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на лиманском и бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено".

Отмечается, что в течение суток 12 февраля оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0297MhPDQUv7gZatTJ3rLtrDE4D8PoxZ98CTbxWvKmvLn4LYLhrUxzZwDVyHPbTXdZl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Генштаб ВСУ, авиация, Лиман, оборона, Купянск, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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