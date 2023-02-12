Генштаб ВСУ: Российские оккупанты усиливают группировку войск на лиманском и бахмутском направлениях, на пяти – наступают

Оккупанты сосредотачивает основные усилия на ведении наступления на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и новопавловском направлениях. Усиливает свою группировку войск на лиманском и бахмутском направлениях. Активно применяет авиацию для нанесения ударов по позициям наших войск, – говорится в сообщении. – На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено".

Отмечается, что в течение суток 12 февраля оккупанты обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, новопавловском, запорожском и херсонском направлениях.

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