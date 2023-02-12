Оккупанты заставляют пенсионеров получать российские паспорта в Херсонской области, угрожают прекратить им выплаты – Генштаб ВСУ

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Противник не перестает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давление испытал наиболее незащищенный слой – пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий", – говорится в сообщении.
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
О том, что оккупанты во временно захваченном Скадовске Херсонской области требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий, в Генштабе ВСУ сообщали в конце декабря.
В феврале 2023 года украинские военные рассказали, что российские оккупанты пытаются провести "паспортизацию" жителей Железного Порта Херсонской области.
Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.
Путин 26 декабря утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.
5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.