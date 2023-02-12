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Оккупанты заставляют пенсионеров получать российские паспорта в Херсонской области, угрожают прекратить им выплаты – Генштаб ВСУ

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Враг заставляет пенсионеров получать российские паспорта на оккупированной территории Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ
Враг заставляет пенсионеров получать российские паспорта на оккупированной территории Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты принуждают украинских пенсионеров получать паспорта РФ на временно захваченной территории Херсонской области.

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник не перестает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давление испытал наиболее незащищенный слой – пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0297MhPDQUv7gZatTJ3rLtrDE4D8PoxZ98CTbxWvKmvLn4LYLhrUxzZwDVyHPbTXdZl

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

О том, что оккупанты во временно захваченном Скадовске Херсонской области требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий, в Генштабе ВСУ сообщали в конце декабря.

В феврале 2023 года украинские военные рассказали, что российские оккупанты пытаются провести "паспортизацию" жителей Железного Порта Херсонской области.

Контекст:

Впервые президент РФ Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей еще в 2019 году.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.

Путин 26 декабря утвердил порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями захваченных территорий Украины. В МИД Украины заявили, что РФ занимается насильственной ассимиляцией украинцев, принудительно навязывая гражданство России.

5 января 2023 года Генштаб ВСУ отметил, что на захваченных территориях оккупанты ускорили выдачу российских документов и продолжают принудительную интеграцию временно оккупированных территорий в правовое поле РФ.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, пенсии, оккупация, паспорт, Херсонская область, гражданство, украинцы, пенсионеры, выплаты, пенсия, российские оккупанты
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