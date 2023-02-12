Оккупанты заставляют пенсионеров получать российские паспорта в Херсонской области, угрожают прекратить им выплаты – Генштаб ВСУ

Враг заставляет пенсионеров получать российские паспорта на оккупированной территории Херсонской области, отметили в Генштабе ВСУ Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Об этом 12 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Противник не перестает терроризировать жителей временно занятых им территорий Херсонской области. На этот раз давление испытал наиболее незащищенный слой – пенсионеры. Враг заставляет их получать российские паспорта, угрожая прекратить получение каких-либо пенсий", – говорится в сообщении.

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

О том, что оккупанты во временно захваченном Скадовске Херсонской области требуют от жителей оформлять паспорта РФ для получения пенсий, в Генштабе ВСУ сообщали в конце декабря.

В феврале 2023 года украинские военные рассказали, что российские оккупанты пытаются провести "паспортизацию" жителей Железного Порта Херсонской области.