На оккупированной территории Херсонской области россияне захватывают жилье местного населения – Генштаб ВСУ

Речь идет, в частности, о Брилевке и Новокиевке.

Военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья, отметили в Генштабе.

"Покинутые дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации", – сказано в сводке.

О том, что на оккупированной российскими военными территории Херсонской области захватчики заставляют местных жителей переписать на оккупантов личную собственность или просто взламывают и заселяюстя в дома, сообщал также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.