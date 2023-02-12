На оккупированной территории Херсонской области россияне захватывают жилье местного населения – Генштаб ВСУ

Речь идет, в частности, о Брилевке и Новокиевке.
Военнослужащие российских оккупационных войск активно ходят по домам и проверяют у граждан наличие прописки и документов на право собственности жилья, отметили в Генштабе.
"Покинутые дома опломбируются с размещением сообщений о том, что помещения перешли в право собственности так называемой оккупационной "местной администрации", – сказано в сводке.
О том, что на оккупированной российскими военными территории Херсонской области захватчики заставляют местных жителей переписать на оккупантов личную собственность или просто взламывают и заселяюстя в дома, сообщал также глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
Херсон и часть Херсонской области были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона, а на оккупированной части усилили давление на оставшееся там население.
Оккупанты осознают, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу, "и туда достает наша артиллерия".