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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне в оккупированной части Запорожской области вынуждают детей участвовать в кремлевских движениях – Центр нацсопротивления

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По данным ЦНС, школьников и студентов вынуждают вступать в псевдомолодежные организации РФ
По данным ЦНС, школьников и студентов вынуждают вступать в псевдомолодежные организации РФ
Фото: depositphotos.com

Кремль требует от оккупационной администрации Запорожской области увеличить количество детей в кремлевских молодежных движениях. Об этом 10 февраля сообщил Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

По данным центра, на временно оккупированных территориях Запорожской области ответственным за этот процесс является "министр по молодежной политике" оккупационной администрации Антон Тицкий.

Сейчас он посещает школы на оккупированной территории и требует от директоров "выполнить план", а также лично проводит агитацию среди школьников, отмечают в ЦНС.

В частности, учащиеся и студенты должны податься на свой выбор в локальные сети псевдомолодежных организаций "Юг молодой", "Мы вместе", "Волонтеры-медики", "Волонтеры победы" и "Движение первых". Ответственна за это администрация учебного заведения.

"То есть фактически подросткам поставили условие, когда вступление в эти движения является обязательным, иначе администрация будет принимать меры", – говорится в сообщении.

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.

Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, оккупация, Запорожская область, агитация, молодежь, школьники, война России против Украины, подростки, россияне
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