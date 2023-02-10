Россияне в оккупированной части Запорожской области вынуждают детей участвовать в кремлевских движениях – Центр нацсопротивления

По данным центра, на временно оккупированных территориях Запорожской области ответственным за этот процесс является "министр по молодежной политике" оккупационной администрации Антон Тицкий.
Сейчас он посещает школы на оккупированной территории и требует от директоров "выполнить план", а также лично проводит агитацию среди школьников, отмечают в ЦНС.
В частности, учащиеся и студенты должны податься на свой выбор в локальные сети псевдомолодежных организаций "Юг молодой", "Мы вместе", "Волонтеры-медики", "Волонтеры победы" и "Движение первых". Ответственна за это администрация учебного заведения.
"То есть фактически подросткам поставили условие, когда вступление в эти движения является обязательным, иначе администрация будет принимать меры", – говорится в сообщении.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.