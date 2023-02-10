Россияне в оккупированной части Запорожской области вынуждают детей участвовать в кремлевских движениях – Центр нацсопротивления

По данным ЦНС, школьников и студентов вынуждают вступать в псевдомолодежные организации РФ Фото: depositphotos.com

По данным центра, на временно оккупированных территориях Запорожской области ответственным за этот процесс является "министр по молодежной политике" оккупационной администрации Антон Тицкий.

Сейчас он посещает школы на оккупированной территории и требует от директоров "выполнить план", а также лично проводит агитацию среди школьников, отмечают в ЦНС.

В частности, учащиеся и студенты должны податься на свой выбор в локальные сети псевдомолодежных организаций "Юг молодой", "Мы вместе", "Волонтеры-медики", "Волонтеры победы" и "Движение первых". Ответственна за это администрация учебного заведения.

"То есть фактически подросткам поставили условие, когда вступление в эти движения является обязательным, иначе администрация будет принимать меры", – говорится в сообщении.