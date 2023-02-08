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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области оккупанты проводят фильтрацию населения, обыскивают и грабят людей – Генштаб ВСУ

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Оккупанты удерживают территории Херонской области на левом берегу реки Днепр
Оккупанты удерживают территории Херонской области на левом берегу реки Днепр
Фото: ЕРА

В оккупированных населенных пунктах Херсонской области российские захватчики проводят фильтрацию тех, кто не идет на сотрудничество с оккупационными властями. Об этом проинформировал 8 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что не получившим до марта российский паспорт оккупанты угрожают, что они будут автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия.

"В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововладимировка Херсонской области российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Крадут бытовую технику, телефоны и все ценные вещи", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02kL8XZwXNsSUphpcF5SAsVUR92f3mJJevFsSWvEZnRJsXKEr7LQzhWmWxXFubauUml

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области. В результате российские оккупанты осенью сбежали с территорий, расположенных на правом берегу реки Днепр.

Украинские силы обороны деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Оккупанты осознают, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, паспорт, Херсонская область, обыск, кража, Новотроицкое, война России против Украины, обыски, население, сотрудничество, российские оккупанты
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