В Херсонской области оккупанты проводят фильтрацию населения, обыскивают и грабят людей – Генштаб ВСУ

"В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу", – говорится в сообщении.
Украинские военные отмечают, что не получившим до марта российский паспорт оккупанты угрожают, что они будут автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия.
"В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововладимировка Херсонской области российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Крадут бытовую технику, телефоны и все ценные вещи", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия на ряде направлений, в том числе в Херсонской области. В результате российские оккупанты осенью сбежали с территорий, расположенных на правом берегу реки Днепр.
Украинские силы обороны деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщал 17 ноября замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.
Оккупанты осознают, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".