В Херсонской области оккупанты проводят фильтрацию населения, обыскивают и грабят людей – Генштаб ВСУ

"В Новотроицком Херсонской области оккупанты проводят фильтрационные мероприятия в отношении мирного населения. В первую очередь это касается тех, кто работал в украинских государственных учреждениях и отказывается сотрудничать с российской оккупационной администрацией и выходить на работу", – говорится в сообщении.

Украинские военные отмечают, что не получившим до марта российский паспорт оккупанты угрожают, что они будут автоматически подпадать под фильтрационные мероприятия.

"В населенных пунктах Громовка, Чаплинка, Малая Кардашинка, Зеленое, Чулаковка и Нововладимировка Херсонской области российские оккупационные войска проводят ежедневные обыски, беспорядки и грабежи местных жителей. Крадут бытовую технику, телефоны и все ценные вещи", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)