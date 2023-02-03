СБУ объявила о подозрении экс-главе Херсонской ОВА Лагуте

Один из эпизодов дела касается "незаконного завладения имуществом" бывшим главой Херсонской ОВА, рассказали в СБУ Фото: Служба безпеки України / Facebook

Об этом 3 февраля сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Отмечается, что подозрение экс-чиновнику объявили по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст.190 (мошенничество).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества, уточнили в спецслужбе.

Один из эпизодов касается "незаконного завладения имуществом", рассказали в СБУ.

"По материалам следствия, весной 2022 года, в самый жаркий момент вторжения рашистов, чиновник сам обратился к местной предпринимателю с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство, – говорится в сообщении. – Впрочем, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса. Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению)".

После этого, продолжили в СБУ, чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а тот на следующий день "перепродал" его своему руководителю обратно.

"В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена подложная подпись предпринимателя", – сказано в сообщении.

Таким образом, бывший глава Херсонской ОГА "завладел чужим имуществом, нанеся ущерб потерпевшей на сумму более 500 тыс. грн", подчеркнули в Офисе генпрокурора в Facebook.