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СБУ объявила о подозрении экс-главе Херсонской ОВА Лагуте

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Один из эпизодов дела касается "незаконного завладения имуществом" бывшим главой Херсонской ОВА, рассказали в СБУ
Один из эпизодов дела касается "незаконного завладения имуществом" бывшим главой Херсонской ОВА, рассказали в СБУ
Фото: Служба безпеки України / Facebook

По материалам Службы безопасности Украины получил подозрение бывший глава Херсонской областной военной администрации (ОВА), занимавший этот пост с октября 2021-го по июль 2022 года.

Об этом 3 февраля сообщил пресс-центр СБУ в Facebook.

Отмечается, что подозрение экс-чиновнику объявили по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч.3 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч.4 ст.190 (мошенничество).

Санкция статей предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества, уточнили в спецслужбе.

Один из эпизодов касается "незаконного завладения имуществом", рассказали в СБУ.

"По материалам следствия, весной 2022 года, в самый жаркий момент вторжения рашистов, чиновник сам обратился к местной предпринимателю с просьбой предоставить ему внедорожник в безвозмездное пользование "для служебных целей". По патриотичным мотивам, имея желание помочь, женщина согласилась выделить ему транспортное средство, – говорится в сообщении. – Впрочем, в июле 2022 года чиновник воспользовался ее отсутствием в Украине и решил приватизировать автомобиль через частного нотариуса. Таким образом, он получил от нотариуса доверенность, уполномочившую его распоряжаться данным авто (в том числе продать, передать в аренду на условиях по своему усмотрению)".

После этого, продолжили в СБУ, чиновник "продал" этот автомобиль своему подчиненному – руководителю патронатной службы Херсонской ОВА, а тот на следующий день "перепродал" его своему руководителю обратно.

"В настоящее время на транспортное средство наложен арест. В ходе экспертизы установлено, что на "нотариальной доверенности" поставлена подложная подпись предпринимателя", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02CSDbdYENBRLE3xLZrYb5oXQcD3dDHCmS9f5APS7rXfsdBtYFc2UZzCgyEJRFQpn1l

Таким образом, бывший глава Херсонской ОГА "завладел чужим имуществом, нанеся ущерб потерпевшей на сумму более 500 тыс. грн", подчеркнули в Офисе генпрокурора в Facebook.

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02cyt113gCj8sufobxeThMHUyBnpw1gqHZALg8vBm2DFXbkWNSEYNVBsUbZqHMqnYgl

Контекст:

Правоохранители не назвали имени подозреваемого чиновника. В то же время известно, что указом от 26 октября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту председателем Херсонской ОГА.  Увольнение Лагуты Кабмин согласовал 28 июня 2022 года. Указ о его отставке Зеленский подписал 9 июля

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