СБУ и БЭБ сообщили о подозрении в присвоении средств главному бухгалтеру "Укртатнафти"

Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафти". Она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение.

По данным следствия, "Укртатнафта" производила и реализовала горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного сбора. Задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн грн.

"В общей сложности правоохранители продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом акционерных обществ. ["Укрнафта" и "Укртатнафта"]. В частности, в Днепре было разоблачено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и т.д. Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы компаний и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний", – говорится в сообщении.

1 февраля СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".

В рамках уголовных производств изучаются 10 эпизодов преступной деятельности, связанные с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. В рамках следственных действий прошел ряд обысков, в том числе у бизнесмена Игоря Коломойского, который раньше владел акциями этих компаний.