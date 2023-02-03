СБУ и БЭБ сообщили о подозрении в присвоении средств главному бухгалтеру "Укртатнафти"

Речь идет о главном бухгалтере "Укртатнафти". Она скрывалась в Ужгородском районе Закарпатья, но сотрудники спецслужбы установили ее местонахождение.
По данным следствия, "Укртатнафта" производила и реализовала горючее через сеть АЗС без уплаты акцизного сбора. Задолженность по уплате акциза по данному эпизоду составляет 605 млн грн.
"В общей сложности правоохранители продолжают активные следственные действия в рамках производства о присвоении 40 млрд гривен бывшим менеджментом акционерных обществ. ["Укрнафта" и "Укртатнафта"]. В частности, в Днепре было разоблачено помещение, где хранилась скрытая бухгалтерия одной из компаний. Также найдены документы связанных предприятий, печати и т.д. Таким образом, правоохранители ищут выведенные активы компаний и устанавливают все обстоятельства противоправной деятельности бывших руководителей этих компаний", – говорится в сообщении.
1 февраля СБУ заявила о разоблачении схемы присвоения 40 млрд грн бывшим менеджментом "Укрнафти" и "Укртатнафти".
В рамках уголовных производств изучаются 10 эпизодов преступной деятельности, связанные с уклонением от уплаты налогов и легализацией средств, полученных преступным путем. В рамках следственных действий прошел ряд обысков, в том числе у бизнесмена Игоря Коломойского, который раньше владел акциями этих компаний.
"Укртатнафта" входит в число лидеров нефтеперерабатывающей промышленности Украины, "Укрнафта" – крупнейшая нефте- и газодобывающая компания в стране.
7 ноября 2022 года секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что акции пяти украинских компаний, в том числе "Укрнафти" и "Укртатнафти" принудительно отчуждены в пользу государства. "Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано Министерству обороны Украины", – сказал он.
Перед этим 2 сентября НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о разоблачении схемы по разворовыванию средств компании "Укрнафта" на 13,3 млрд грн. В том же месяце, по данным СМИ, НАБУ провело у Коломойского обыски по этому делу, известно, что в октябре и ноябре его вызывали на допрос в бюро.