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СБУ сообщила о разоблачении руководства Сумской ОВА на хищении средств для восстановления инфраструктуры

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По данным следствия, в ходе ремонта поврежденного оккупантами многоквартирного жилого дома в Ахтырке подозреваемые "присвоили" 1,4 млн. грн, рассказали правоохранители
По данным следствия, в ходе ремонта поврежденного оккупантами многоквартирного жилого дома в Ахтырке подозреваемые "присвоили" 1,4 млн. грн, рассказали правоохранители 
Фото: Сумська обласна прокуратура / Facebook

Служба безопасности Украины "разоблачила и блокировала масштабную коррупционную схему", организованную руководством Сумской областной военной администрации (ОВА).

Об этом 2 февраля в Facebook сообщил пресс-центр СБУ.

"Чиновники присваивали государственные средства, выделенные региону на ликвидацию последствий боевых действий и обстрелов рашистов, в частности, на восстановление инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщения о подозрении по ст.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, в условиях военного положения) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УКУ получили замглавы Сумской ОВА и и.о. начальника Департамента капитального строительства областной военной администрации.

"По данным досудебного следствия, в апреле 2022 года заместитель председателя Сумской ОВА совместно с руководителем Департамента капстроительства, назначение которого он пролоббировал, организовали схему хищения средств, выделенных Сумской области правительством, – сказано в сообщении. – Среди объектов, которые должны были быть восстановлены и отремонтированы за эти деньги, – жилые дома, объекты гражданской и критической инфраструктуры, мосты и дороги, разрушенные вследствие вражеских обстрелов".

Чиновники, согласно информации СБУ, "заключили договора на проведение восстановительно-строительных работ с пятью аффилированными коммерческими структурами".

"Установлено, что дельцы сознательно внесли в сметную документацию цены на стройматериалы, в 2-3 раза превышающие рыночные. Их приобретение происходило через специально созданные дельцами "фирмы-прокладки". В частности, задокументировано, что во время ремонта только одного объекта злоумышленники присвоили 1,4 млн. грн", – подчеркнули в спецслужбе.

В настоящее время продолжаются экспертизы по еще 80 подобным объектам, добавили в СБУ.

"В ходе обысков по местам работы и проживания фигурантов правоохранители обнаружили черновую документацию, мобильные телефоны и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности", – указывается в сообщении.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0czyQJJ87SeCHe3Xg3BjLuGTsUM7X18opCXEMLzrZAY5YR3txUPeYWBYFrDH3XZYNl

В пресс-службе Сумской областной прокуратуры уточнили в Facebook, что сообщено о подозрении также директору ООО, а средства были предназначены на восстановление поврежденного российскими оккупантами многоквартирного жилого дома в Ахтырке.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Ei9Dkf2p8gojQRjPX3iapAR8oUxaavBpjyNdr8xV8Wh8KZQRg9Y6frjaMQ7eM6oFl&id=100064533106477

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