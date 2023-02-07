Оккупанты обустроили госпиталь в психоневрологическом интернате в Херсонской области – Генштаб ВСУ

В Генштабе отметили, что оккупанты продолжают нести потери.

"Для реабилитации раненых и прикрываясь гражданскими, противник обустроил очередной военный госпиталь в Херсонской области. На первом этаже Каирского психоневрологического дома-интерната разместили военнослужащих вооруженных сил РФ, а гражданских пациентов – перевели на другие этажи. Медицинское оборудование оккупанты изъяли и перевезли из районной больницы населенного пункта Большая Лепетиха", – говорится в сообщении.