Путин боится рисковать, поэтому ядерная угроза маловероятна – Институт исследования войны

Решая напасть на Украину зимой прошлого года, российский президент был уверен, что его армия сможет принудить Киев к капитуляции без значительных потерь. Поэтому вторжение в Украину для Путина было вполне приемлемым риском, считают в ISW.
С тех пор военные действия идут не по плану РФ и с огромными потерями в людях и технике, что должно заставить его изменить стратегию, приняв сложные решения.
"Однако Путин по-прежнему не хочет отдавать приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, которые необходимы, чтобы изменить ход войны. Он постоянно игнорировал, откладывал или частично реализовывал несколько, вероятно, необходимых прагматических решений относительно военной кампании", – считают военные эксперты.
По их мнению, Путин очень поздно объявил "частичную" мобилизацию и расширил военное положение, сделав это только после того, как в результате успехов Вооруженных сил Украины стало очевидно, что Кремль нуждается в новой силе.
Страх рисковать сдержал главу Кремля от более масштабной мобилизации, чем в 300 тыс. военнослужащих, считают аналитики. И сейчас, опасаясь общественного недовольства, он не объявляет вторую волну мобилизации, вероятно, склоняясь к ее "тихой" версии.
Путин боится принимать рискованные решения, которые могут поколебать его личную власть, а поэтому ядерная война и открытое противостояние с НАТО маловероятны, приходят к выводу в ISW.
21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, Турции, Великобритании, Индии и Китая. Эти заявления означают, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.
1 января 2023 года в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.