Путин боится рисковать, поэтому ядерная угроза маловероятна – Институт исследования войны

Путин по-прежнему не хочет отдавать приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе – ISW Фото: ЕРА

Решая напасть на Украину зимой прошлого года, российский президент был уверен, что его армия сможет принудить Киев к капитуляции без значительных потерь. Поэтому вторжение в Украину для Путина было вполне приемлемым риском, считают в ISW.



С тех пор военные действия идут не по плану РФ и с огромными потерями в людях и технике, что должно заставить его изменить стратегию, приняв сложные решения.

"Однако Путин по-прежнему не хочет отдавать приказы о сложных изменениях в российской армии и обществе, которые необходимы, чтобы изменить ход войны. Он постоянно игнорировал, откладывал или частично реализовывал несколько, вероятно, необходимых прагматических решений относительно военной кампании", – считают военные эксперты.

По их мнению, Путин очень поздно объявил "частичную" мобилизацию и расширил военное положение, сделав это только после того, как в результате успехов Вооруженных сил Украины стало очевидно, что Кремль нуждается в новой силе.



Страх рисковать сдержал главу Кремля от более масштабной мобилизации, чем в 300 тыс. военнослужащих, считают аналитики. И сейчас, опасаясь общественного недовольства, он не объявляет вторую волну мобилизации, вероятно, склоняясь к ее "тихой" версии.

Путин боится принимать рискованные решения, которые могут поколебать его личную власть, а поэтому ядерная война и открытое противостояние с НАТО маловероятны, приходят к выводу в ISW.