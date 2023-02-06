Из-за потерь оккупанты создают в школах Херсонской области классы с усиленной военной подготовкой – Генштаб ВСУ

В Херсонской области оккупанты находятся с начала полномасштабного вторжения Фото: ЕРА

"На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия. Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "для восполнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, оккупанты также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи".

"В школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при вступлении на контрактную военную службу посредством назначения на сержантские должности", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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