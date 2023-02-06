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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за потерь оккупанты создают в школах Херсонской области классы с усиленной военной подготовкой – Генштаб ВСУ

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В Херсонской области оккупанты находятся с начала полномасштабного вторжения
В Херсонской области оккупанты находятся с начала полномасштабного вторжения
Фото: ЕРА

Российские оккупанты усиливают фильтрацию населения в оккупированной части Херсонской области, проинформировал 6 февраля в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия. Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что "для восполнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, оккупанты также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи".

"В школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при вступлении на контрактную военную службу посредством назначения на сержантские должности", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0kEn8yXXHJ431Z2LSsF8cQF7ejgFNXH9YoKgE1do7kTxxeKEGhsUksvUJUgUKxd6Xl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля 2022 года со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Осенью правобережье Херсонской области (включая областной центр) было деоккупировано.

Потери российских оккупантов на 5 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 132 160 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, пропаганда, военные, ФСБ, Херсонская область, мобилизация, молодежь, война России против Украины, школы, выпускники, российские оккупанты, школа
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