Из-за потерь оккупанты создают в школах Херсонской области классы с усиленной военной подготовкой – Генштаб ВСУ

"На временно занятых территориях Херсонской области оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия. Для проведения проверок местного населения с проукраинской позицией в Новотроицкое прибыли сотрудники ФСБ Российской Федерации", – говорится в сообщении.
Украинские военные рассказали, что "для восполнения потерь в живой силе, кроме мобилизации, оккупанты также проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи".
"В школах Скадовского района Херсонской области создаются кадетские классы с усиленной военной подготовкой. Российские захватчики обещают, что выпускникам этих классов якобы будут предоставляться льготы при вступлении на контрактную военную службу посредством назначения на сержантские должности", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля 2022 года со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Осенью правобережье Херсонской области (включая областной центр) было деоккупировано.
Потери российских оккупантов на 5 февраля 2023 года, по данным Генштаба ВСУ, составили около 132 160 человек личного состава.