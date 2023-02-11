На юге Украины оккупанты взламывают жилье, в том числе крымских татар, и заселяют своих бандитов – Чубаров

"Наиболее распространенным видом зверств, совершаемых российскими варварами, являются аресты и закрытие в "подвале" граждан, где от них требуют заявлений о якобы желании оформить российское гражданство и получить российский паспорт. Тех, кто отказывается, подвергают физическим пыткам и заставляют переписать на российских оккупантов личную собственность – дом, автомашину и тому подобное, после чего непокорных выдворяют за пределы оккупированной зоны", – написал он.

По данным главы Меджлиса, такое происходит, в частности, в поселке Новоалексеевка.

"Российские варвары провели повторные рейды по выявлению и заселению российскими военнослужащими-бандитами домов, хозяева которых были вынуждены эвакуироваться. При этом прежде всего такому "заселению" подвергаются дома граждан, известных своей верностью Украинскому государству. Так, российские оккупанты в Новоалексеевке сломали двери и заселили дом семьи Эдема и Гульнары Бекировых: Эдем – бывший узник кремля, Гульнара – член Меджлиса крымскотатарского народа", – объяснил Чубаров.

Он отметил, что семья Бекировых ранее была эвакуирована из Новоалексеевки.

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