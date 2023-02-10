В Херсонской области ввели режим светомаскировки и запретили использовать видеорегистраторы в автомобилях

Использовать видеорегистраторы на украинских дорогах военные запретили еще в марте Фото: depositphotos.com

Режим светомаскировки вводится с 18.00 до 6.00.

"В это время должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий и тому подобное", – сказано в сообщении.

Кроме того, Херсонская ОВА утвердила действующий на территории страны запрет использовать видеорегистраторы и вообще вести съемку в гражданских автомобилях.

"Введен запрет фото- и видеофиксации и использования видеорегистраторов на автомобилях, не привлеченных к осуществлению мероприятий правового режима военного положения", – сказано в распоряжении.

Запрещена съемка:

на дорогах общего пользования;

на блокпостах;

на объектах инфраструктуры;

на объектах общего назначения;

на укреплениях или местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей сил обороны.

Запрет использовать регистраторы в гражданских автомобилях и снимать дороги и другие стратегические объекты ввело в Украине военное командование еще в марте. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечали, что военные администрации должны объявить об этом для общественности.