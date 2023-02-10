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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области ввели режим светомаскировки и запретили использовать видеорегистраторы в автомобилях

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Использовать видеорегистраторы на украинских дорогах военные запретили еще в марте
Использовать видеорегистраторы на украинских дорогах военные запретили еще в марте
Фото: depositphotos.com

В Херсонской области по ночам будет действовать режим светомаскировки. Соответствующее распоряжение подписал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщила пресс-служба администрации.

Режим светомаскировки вводится с 18.00 до 6.00.

"В это время должно быть выключено уличное освещение, освещение территорий объектов, зданий и сооружений, рекламных вывесок, баннеров, витрин, жилых домов и придомовых территорий и тому подобное", – сказано в сообщении. 

Кроме того, Херсонская ОВА утвердила действующий на территории страны запрет использовать видеорегистраторы и вообще вести съемку в гражданских автомобилях. 

"Введен запрет фото- и видеофиксации и использования видеорегистраторов на автомобилях, не привлеченных к осуществлению мероприятий правового режима военного положения", – сказано в распоряжении.

Запрещена съемка:

  • на дорогах общего пользования;
  • на блокпостах;
  • на объектах инфраструктуры;
  • на объектах общего назначения;
  • на укреплениях или местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей сил обороны.

Запрет использовать регистраторы в гражданских автомобилях и снимать дороги и другие стратегические объекты ввело в Украине военное командование еще в марте. В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечали, что военные администрации должны объявить об этом для общественности.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: автомобили, Херсонская область, электричество, запрет, Херсонская ОГА, война России против Украины, дороги, видеофиксация, Александр Прокудин
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