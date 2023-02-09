Российские войска обстреляли центр Берислава, возник пожар – Херсонская ОВА

Об этом сообщается в Telegram-канале областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что оккупанты накрыли огнем центр города.

"Вражеские снаряды попали в складское помещение магазина "Будмаркет", где хранились пиломатериалы. Произошел пожар", – говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пламя, добавили в Херсонской ОВА.

В результате обстрела российских оккупантов люди не пострадали, резюмировали в областной военной администрации.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Так, 25 января 2023 года оккупанты обстреляли продуктовый магазин в Бериславе, в результате чего погибли два человека, еще трое получили ранения.