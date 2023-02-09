В результате обстрелов Херсона 8 февраля двое мирных жителей погибли, четверо ранены – прокуратура

В результате погибли двое гражданских, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.

В частности, по информации Херсонской ОВА, под обстрел уже в четвертый раз попал детский центр реабилитации. Погиб пожилой прохожий. В числе пострадавших за этот день – 15-летний подросток, у него легкая контузия.

Повреждены жилые дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в прокуратуре.