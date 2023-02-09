В результате обстрелов Херсона 8 февраля двое мирных жителей погибли, четверо ранены – прокуратура

В результате погибли двое гражданских, еще четверо получили ранения разной степени тяжести.
В частности, по информации Херсонской ОВА, под обстрел уже в четвертый раз попал детский центр реабилитации. Погиб пожилой прохожий. В числе пострадавших за этот день – 15-летний подросток, у него легкая контузия.
Повреждены жилые дома, линии электропередач, газопроводы, теплосеть.
Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, в сочетании с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины), сообщили в прокуратуре.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.