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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Херсон, погиб прохожий – обладминистрация

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Херсон россияне обстреливают после его деоккупации
Херсон россияне обстреливают после его деоккупации
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

8 февраля российские оккупанты убили жителя Херсона, который оказался на улице города, проинформировала в Telegram Херсонская областная военная администрация.

"Рашисты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что "враг в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации", в котором до недавних пор учили и воспитывали детей с особыми образовательными потребностями.

"Коллективу удалось уберечь центр от российского грабежа. Однако рашисты решили уничтожить то, что не смогли ограбить", – объяснили в ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

8 февраля оккупанты уже обстреливали Херсон, пострадали 40-летний мужчина и 15-летний подросток.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, война, оборона, артиллерия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, погибшие, российские оккупанты
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