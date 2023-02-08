Оккупанты снова обстреляли Херсон, погиб прохожий – обладминистрация

Херсон россияне обстреливают после его деоккупации Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Рашисты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице", – говорится в сообщении.

В обладминистрации отметили, что "враг в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации", в котором до недавних пор учили и воспитывали детей с особыми образовательными потребностями.

"Коллективу удалось уберечь центр от российского грабежа. Однако рашисты решили уничтожить то, что не смогли ограбить", – объяснили в ОВА.

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8 февраля оккупанты уже обстреливали Херсон, пострадали 40-летний мужчина и 15-летний подросток.