Оккупанты снова обстреляли Херсон, погиб прохожий – обладминистрация

"Рашисты в очередной раз обстреляли центр Херсона. Из-за удара вражеской артиллерии погиб пожилой херсонец, которого обстрел застал на улице", – говорится в сообщении.
В обладминистрации отметили, что "враг в четвертый раз нанес удар по детскому центру реабилитации", в котором до недавних пор учили и воспитывали детей с особыми образовательными потребностями.
"Коллективу удалось уберечь центр от российского грабежа. Однако рашисты решили уничтожить то, что не смогли ограбить", – объяснили в ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 февраля оккупанты уже обстреливали Херсон, пострадали 40-летний мужчина и 15-летний подросток.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.