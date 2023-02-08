Оккупанты обстреляли Херсон, пострадали 40-летний мужчина и 15-летний подросток – ОВА

"Рашисты в очередной раз накрыли прицельным огнем жилые кварталы Херсона. На улице Ломоносова вражеские снаряды повредили дом. Пострадали два человека – 40-летний мужчина и 15-летний парень", – говорится в сообщении.
У пострадавших легкая контузия, врачи оказали им помощь на месте.
"К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья", – добавили в пресс-службе.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.