Оккупанты обстреляли Херсон, пострадали 40-летний мужчина и 15-летний подросток – ОВА

Оккупанты почти ежедневно обстреливают Херсон и область Скриншот: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Рашисты в очередной раз накрыли прицельным огнем жилые кварталы Херсона. На улице Ломоносова вражеские снаряды повредили дом. Пострадали два человека – 40-летний мужчина и 15-летний парень", – говорится в сообщении.

У пострадавших легкая контузия, врачи оказали им помощь на месте.

"К счастью, обошлось без серьезных последствий для здоровья", – добавили в пресс-службе.