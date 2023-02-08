Войска РФ за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, пострадали два человека – ОВА

Войска РФ применяли реактивные системы залпового огня, танки, минометы, артиллерию и БМП.

"Херсон армия РФ атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома", – говорится в сообщении.

За сутки в области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.