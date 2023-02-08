Войска РФ за сутки 29 раз обстреляли Херсонскую область, пострадали два человека – ОВА

Войска РФ применяли реактивные системы залпового огня, танки, минометы, артиллерию и БМП.
"Херсон армия РФ атаковала шесть раз. Вражеские снаряды повредили жилые дома", – говорится в сообщении.
За сутки в области из-за российских обстрелов два человека получили ранения разной степени тяжести.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.