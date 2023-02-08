Захватчики на оккупированных территориях Украины подвергают репрессиям не подконтрольные им конфессии – Центр нацсопротивления

Кремль (в том числе таким образом) продолжает реализовывать планы взятия ВОТ под контроль, считают в ЦНС.
Отмечается, что в российской модели общества церковь является лишь способом "донесения необходимой информации" для контроля населения властями, при этом церковь работает в связке с Кремлем. Последний обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях.
Сейчас, по информации ЦНС, россияне подвергают ряд конфессий на ВОТ репрессиям, в частности, обыски провели в приходах ПЦУ, УГКЦ и "Свидетелей Иеговы". Некоторые члены религиозных общин были задержаны.
"Все это происходит на фоне встречи гауляйтера [назначенного оккупантами незаконного "главы Запорожской области"] Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым – главой московской церкви. На ней коллаборант пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на ВОТ", – сказано в сообщении.
В ЦНС напомнили, что ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях, в пределах которых в регионе, как планируют захватчики, останутся лишь подконтрольные Кремлю церкви.
"Интеграцией" занимается общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента России, отмечают в центре.
Фактически, заявляет ЦНС, эта организация занимается ревизией имущества других конфессий, планируя в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман России.
"Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму [после его оккупации Россией]", – заключают в центре.
Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
В 2014–2015 годах Россия под руководством президента РФ Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупировав еще ряд территорий.
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.