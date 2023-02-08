Захватчики на оккупированных территориях Украины подвергают репрессиям не подконтрольные им конфессии – Центр нацсопротивления

Кремль (в том числе таким образом) продолжает реализовывать планы взятия ВОТ под контроль, считают в ЦНС.

Отмечается, что в российской модели общества церковь является лишь способом "донесения необходимой информации" для контроля населения властями, при этом церковь работает в связке с Кремлем. Последний обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях.

Сейчас, по информации ЦНС, россияне подвергают ряд конфессий на ВОТ репрессиям, в частности, обыски провели в приходах ПЦУ, УГКЦ и "Свидетелей Иеговы". Некоторые члены религиозных общин были задержаны.

"Все это происходит на фоне встречи гауляйтера [назначенного оккупантами незаконного "главы Запорожской области"] Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым – главой московской церкви. На ней коллаборант пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на ВОТ", – сказано в сообщении.

В ЦНС напомнили, что ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях, в пределах которых в регионе, как планируют захватчики, останутся лишь подконтрольные Кремлю церкви.

"Интеграцией" занимается общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента России, отмечают в центре.

Фактически, заявляет ЦНС, эта организация занимается ревизией имущества других конфессий, планируя в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман России.

"Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму [после его оккупации Россией]", – заключают в центре.

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".