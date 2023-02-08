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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Захватчики на оккупированных территориях Украины подвергают репрессиям не подконтрольные им конфессии – Центр нацсопротивления

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Неугодные захватчикам конфессии подвергаются гонениям на временно оккупированных Россией украинских территориях
Неугодные захватчикам конфессии подвергаются гонениям на временно оккупированных Россией украинских территориях
Фото: depositphotos.com

Россияне на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины притесняют не подконтрольные им конфессии. Об этом 7 февраля сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС), созданный Силами спецопераций ВСУ.

Кремль (в том числе таким образом) продолжает реализовывать планы взятия ВОТ под контроль, считают в ЦНС.

Отмечается, что в российской модели общества церковь является лишь способом "донесения необходимой информации" для контроля населения властями, при этом церковь работает в связке с Кремлем. Последний обеспечивает подконтрольным конфессиям монополию на захваченных территориях.

Сейчас, по информации ЦНС, россияне подвергают ряд конфессий на ВОТ репрессиям, в частности, обыски провели в приходах ПЦУ, УГКЦ и "Свидетелей Иеговы". Некоторые члены религиозных общин были задержаны.

"Все это происходит на фоне встречи гауляйтера [назначенного оккупантами незаконного "главы Запорожской области"] Евгения Балицкого с Кириллом Гундяевым – главой московской церкви. На ней коллаборант пообещал содействовать российским религиозным деятелям в деятельности на ВОТ", – сказано в сообщении.

В ЦНС напомнили, что ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях, в пределах которых в регионе, как планируют захватчики, останутся лишь подконтрольные Кремлю церкви.

"Интеграцией" занимается общественная организация "Российская ассоциация защиты религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента России, отмечают в центре.

Фактически, заявляет ЦНС, эта организация занимается ревизией имущества других конфессий, планируя в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь и мусульманские ячейки, не подконтрольные духовному управлению мусульман России.

"Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму [после его оккупации Россией]", – заключают в центре.

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта 2022 года он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ, сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

Контекст:

В 2014–2015 годах Россия под руководством президента РФ Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупировав еще ряд территорий.

30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.

2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.

ВСУ ежедневно деоккупируют часть из тех украинских земель, которые, по заявлениям захватчиков, были "присоединены" к РФ.

Теги: Россия, Крым, Украина, РПЦ, патриарх Кирилл, Луганская область, УГКЦ, Донецкая область, УПЦ МП, Кремль, Донбасс, оккупация, Херсонская область, церковь, Запорожская область, монополия, репрессии, мусульмане, ДНР, политика, страна-агрессор, российская агрессия, протестанты, Евгений Балицкий, война России против Украины, ЛНР, обыски, население, ПЦУ, общественная организация, российские оккупанты, деоккупация, россияне
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