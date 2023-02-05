Патриарх Кирилл в 70-е годы работал на КГБ в Женеве – СМИ

Историки и журналисты и ранее обвиняли главу РПЦ в работе на КГБ, отмечает газета. Однако Sonntags Zeitung ознакомилась с архивами федеральной полиции, которые подтверждают принадлежность Кирилла к КГБ.
Издание пишет, что глава РПЦ, когда работал в Швейцарии, имел оперативный псевдоним Михайлов.
В полицейском архиве, с которым ознакомилось СМИ, есть 37 документов, датированных периодом с июля 1969-го по декабрь 1989 года, большинство из них касаются виз и въезда Гундяева в Швейцарию. Однако также там есть упоминания, что патриарх Кирилл входил в число советских функционеров, в отношении которых "приняты меры". Какие именно меры, не уточняется.
Жительница Женевы рассказала изданию, что при разговоре с Гундяевым у нее "всегда было ощущение, что он ищет информацию". По словам женщины, говорившей со СМИ на условиях анонимности, Кирилл был "очень дружелюбен, но задавал много вопросов о находящейся в ссылке общине и духовенстве".
Гундяев в Женеве проповедовал в церкви Рождества пресвятой Богородицы, сейчас ею управляет племянник патриарха РПЦ, пишет издание.
Газета отметила, что немецкий теолог Герхард Бесьер писал в своей книге, что в 1970–1980-х годах КГБ хотел повлиять на Всемирный совет церквей, чтобы тот воздержался от критики ограничения религиозной свободы в СССР и вместо этого критиковал США и их союзников.
В 1971 году Гундяеву разрешили переехать в Женеву, чтобы представлять на Всемирном совете церквей россиян, называющих себя православными, добавила газета. Вернувшись в СССР, он быстро поднялся по иерархии в РПЦ, подчеркнуло СМИ.
Патриарх Кирилл и РПЦ отказались комментировать обвинения в работе на КГБ, племянник Гундяева высказал предположение, что тот не был агентом, а "находился под строгим контролем КГБ".
Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи".
За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.
Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия.