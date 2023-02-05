Патриарх Кирилл в 70-е годы работал на КГБ в Женеве – СМИ

Историки и журналисты и ранее обвиняли главу РПЦ в работе на КГБ, отмечает газета. Однако Sonntags Zeitung ознакомилась с архивами федеральной полиции, которые подтверждают принадлежность Кирилла к КГБ.

Издание пишет, что глава РПЦ, когда работал в Швейцарии, имел оперативный псевдоним Михайлов.

В полицейском архиве, с которым ознакомилось СМИ, есть 37 документов, датированных периодом с июля 1969-го по декабрь 1989 года, большинство из них касаются виз и въезда Гундяева в Швейцарию. Однако также там есть упоминания, что патриарх Кирилл входил в число советских функционеров, в отношении которых "приняты меры". Какие именно меры, не уточняется.

Жительница Женевы рассказала изданию, что при разговоре с Гундяевым у нее "всегда было ощущение, что он ищет информацию". По словам женщины, говорившей со СМИ на условиях анонимности, Кирилл был "очень дружелюбен, но задавал много вопросов о находящейся в ссылке общине и духовенстве".

Гундяев в Женеве проповедовал в церкви Рождества пресвятой Богородицы, сейчас ею управляет племянник патриарха РПЦ, пишет издание.

Газета отметила, что немецкий теолог Герхард Бесьер писал в своей книге, что в 1970–1980-х годах КГБ хотел повлиять на Всемирный совет церквей, чтобы тот воздержался от критики ограничения религиозной свободы в СССР и вместо этого критиковал США и их союзников.

В 1971 году Гундяеву разрешили переехать в Женеву, чтобы представлять на Всемирном совете церквей россиян, называющих себя православными, добавила газета. Вернувшись в СССР, он быстро поднялся по иерархии в РПЦ, подчеркнуло СМИ.

Патриарх Кирилл и РПЦ отказались комментировать обвинения в работе на КГБ, племянник Гундяева высказал предположение, что тот не был агентом, а "находился под строгим контролем КГБ".