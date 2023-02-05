ГОРДОН
 
 
МИР

Патриарх Кирилл в 70-е годы работал на КГБ в Женеве – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Глава РПЦ, вероятно, работал в Женеве под псевдонимом Михайлов
Глава РПЦ, вероятно, работал в Женеве под псевдонимом Михайлов
Фото: ЕРА

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (в миру – Владимир Гундяев) в 70-х годах прошлого века работал в Швейцарии на КГБ и занимался разведывательной деятельностью. Об этом 4 февраля написало швейцарское издание Sonntags Zeitung.

Историки и журналисты и ранее обвиняли главу РПЦ в работе на КГБ, отмечает газета. Однако Sonntags Zeitung ознакомилась с архивами федеральной полиции, которые подтверждают принадлежность Кирилла к КГБ. 

Издание пишет, что глава РПЦ, когда работал в Швейцарии, имел оперативный псевдоним Михайлов.

В полицейском архиве, с которым ознакомилось СМИ, есть 37 документов, датированных периодом с июля 1969-го по декабрь 1989 года, большинство из них касаются виз и въезда Гундяева в Швейцарию. Однако также там есть упоминания, что патриарх Кирилл входил в число советских функционеров, в отношении которых "приняты меры". Какие именно меры, не уточняется. 

Жительница Женевы рассказала изданию, что при разговоре с Гундяевым у нее "всегда было ощущение, что он ищет информацию". По словам женщины, говорившей со СМИ на условиях анонимности, Кирилл был "очень дружелюбен, но задавал много вопросов о находящейся в ссылке общине и духовенстве". 

Гундяев в Женеве проповедовал в церкви Рождества пресвятой Богородицы, сейчас ею управляет племянник патриарха РПЦ, пишет издание. 

Газета отметила, что немецкий теолог Герхард Бесьер писал в своей книге, что в 1970–1980-х годах КГБ хотел повлиять на Всемирный совет церквей, чтобы тот воздержался от критики ограничения религиозной свободы в СССР и вместо этого критиковал США и их союзников.

В 1971 году Гундяеву разрешили переехать в Женеву, чтобы представлять на Всемирном совете церквей россиян, называющих себя православными, добавила газета. Вернувшись в СССР, он быстро поднялся по иерархии в РПЦ, подчеркнуло СМИ. 

Патриарх Кирилл и РПЦ отказались комментировать обвинения в работе на КГБ, племянник Гундяева высказал предположение, что тот не был агентом, а "находился под строгим контролем КГБ". 

Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.

Евросоюз как минимум дважды пытался ввести санкции против главы РПЦ, каждый раз их блокировала Венгрия

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, РПЦ, СССР, патриарх Кирилл, санкции, Швейцария, Женева, церковь, КГБ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Депардье заявил, что продолжает любить Россию, несмотря на то, что она напала на Украину
Галина ГРИШИНА
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
  "В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья
Галина ГРИШИНА
"Проведем обряд по сжиганию угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета £10 тыс.
"Проведем обряд по сжиганию – угадайте кого". Чичваркин проведет в Виндзоре благотворительный ужин в поддержку Украины. Цена билета – £10 тыс.
Галина ГРИШИНА
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании
Галина ГРИШИНА
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад
Галина ГРИШИНА
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
В боди и с ирокезом. 59-летняя звезда сериала "Район Мелроуз" Лиза Ринна вышла на подиум в качестве модели. Видео
Галина ГРИШИНА
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Ткаченко снялся в толстовке с принтом "Путин сдох" и изображением человека, обведенного мелом
Галина ГРИШИНА
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей
Галина ГРИШИНА
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
  Группа MBreeze выпустила клип на песню "В пам'яті". Видео
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
24-летняя Квиткова снялась в мокром белом купальнике. Фото
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке
Галина ГРИШИНА
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Модель Буре готова отправить Путину свои фото без одежды и белья, если он "уберется из Украины", хотя сомневается, что он "вообще жив"
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
  Группа "Антитіла" выпустила песню "Фортеця Бахмут". Она посвящена украинским защитникам, которые стоят "в самой адовой точке мира". Видео
Галина ГРИШИНА
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
  Умер французский дизайнер Пако Рабан
Галина ГРИШИНА
Мишина показала фото в мокром купальнике
Мишина показала фото в мокром купальнике
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Зашел на чаек". Как восемь лет назад начинался служебный роман Осадчей и Горбунова. Три самых ярких фото пары до свадьбы и пять после (40600)
2
"Кое-что из архива". Тина Кароль показала, как выглядит в топе без белья (38427)
3
48-летняя бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядела 10 лет назад (26906)
4
"Захотелось сделать красивые кадры". Квиткова снялась в купальнике в полный рост (26415)
5
Фанаты Билык опубликовали видео из 90-х, в котором она запечатлена в шортах и футболке на тренировке (14678)
6
"Такое впечатление, что я всю жизнь с тобой". Осадчая рассказала, что главное в семейной жизни с Горбуновым. Он поблагодарил ее за сыновей (13745)
7
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (11411)
8
Билык засветила новое кольцо и рассказала, кто его подарил. Фото (10510)
 
 
 
 