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Пугачев: Патриарху Кириллу жутко нравился Ватикан – его устройство, свои банки, свои деньги, свои кардиналы, своя история, свои педофилы, свои "голубые"

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Патриарх Кирилл всегда хотел превратить РПЦ в "свой Ватикан", утверждает Пугачев
Патриарх Кирилл всегда хотел превратить РПЦ в "свой Ватикан", утверждает Пугачев
Фото: EPA

Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и бывший друг президента России Владимира Путина Сергей Пугачев не согласен с утверждением, что Русская православная церковь (РПЦ) – это "священники в погонах" и "филиал ФСБ". Такое мнение он выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я знал патриарха Кирилла, когда он был митрополитом смоленским. В принципе, более-менее я понимаю, как все устроено, но вот митрополит Кирилл был руководителем этого отдела ВЦС, то есть отдела внешних церковных сношений, который чем занимался? Ну, он еще при его духовнике, который возглавлял это еще... Возглавил он в 60-е годы и умер в Ватикане на руках у папы римского", – вспоминает Пугачев.

Он рассказал, что Кирилл – "из молодых вот этих пострижников, который жил в Швейцарии и так далее", и все это знают.

"И я бы сказал, да, ВЦС выполняет роль такую, агентурную. То есть это нормально в том смысле, что это как дипломатический корпус. Это не филиал ФСБ, но, с другой стороны, все все понимают", – уточнил бывший российский банкир.

По его словам, за это время "Кирилл постарался и расширил эту сеть – дошел до Южной Америки".

"То есть просто понастроил там храмов, где нет никаких приходов, но есть – да, четко это надо понимать – и во Франции, и где угодно агентурная сеть, которой есть что терять. Агентурная же сеть разная бывает. Бывают какие-то спящие агенты, то есть не совсем понятно, что они должны делать, но они есть. Это факт", – признал Пугачев.

Он уточнил, что говорит только о структуре ВЦС, которая работает во "внешнем мире".

"Но если мы говорим о внутренней структуре Русской православной церкви в России – вот этого куска – конечно, это никакая не агентурная сеть и не какие-то попы в погонах. Я знаю очень много просто святой жизни людей и знал много, которые жили – я не знаю, там, – еще родились до революции. Это очень известные священники: отец Иоанн Крестьянкин, отец Николай Гурьянов, которых я очень хорошо знал, игуменья Варвара (Пюхтице, Эстония)", – перечислил бывший друг Путина.

По словам экс-банкира, замечательных людей в РПЦ очень много.

"Я допускаю, да, что в [Киево-Печерской] Лавре и особенно в таких центрах православия... Я скажу, что я в Троице-Сергиевой лавре видел таких психов, каких вы просто представить не можете. Конечно, их единицы. То есть еще раз: конечно, есть завербованные, есть никакие не православные, а засланные, есть какие вы хотите. Но большинство – это просто нормальные православные люди, которые живут своей церковной жизнью или своей закрытой жизнью, такой, молитвенной жизнью", – убежден он.

Пугачев подчеркнул, что Россия после 90-го года "каким-то образом – странным – приватизировала православие".

"Попытка Кирилла построить из Москвы такой Ватикан... Типа у нас свой Ватикан... Он же ВЦС. Ему жутко нравился Ватикан – вообще его устройство, свои банки, свои деньги, свои кардиналы, своя история, свои педофилы, свои "голубые" и так далее. Ему это жутко нравилось всегда. Он этого не скрывал никогда. После того как он патриархом стал, ясно, что... Даже были слухи, что он чуть ли не католический кардинал. Но в итоге, став патриархом, естественно, он постарался скопировать эту историю. Понятно, что там ему уже ничего не светит, но здесь он постарался сделать то, что смог", – поделился бывший друг Путина.

Отвечая на уточняющий вопрос Гордона, экс-банкир ответил, что не имеет ни малейшего представления о том, является сам Кирилл геем.

"Думаю, что нет. Потому что, в общем, как-то его... Я думаю, учитывая, что он как глава ВЦС – это просто не какой-то мелкий агент КГБ-ФСБ, а это просто начальник всех агентов, генерал такой... Я думаю, он по тому же тупому принципу: типа "у нас на этих "голубых" папочка. Если че, мы их быстренько подтянем". То есть это такая, типично путинская, методика работы с людьми: чем больше компромата, тем легче управлять. Но на самом деле это абсолютно разваливает церковь, это позорит церковь, это незаслуженно подвергает церковь поруганию и так далее. Это заслуга конкретно патриарха Кирилла", – заявил Пугачев. 

Пугачев: 70-х годов беспилотник долетает до Энгельса, а второй – до Рязани. О чем это говорит? Что ПВО в России не существует. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Патриарх РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев) поддержал военное вторжение России в Украину. В своей проповеди в начале марта он оправдал вторжение якобы защитой жителей Донбасса. В июне Гундяев заявил, что армия РФ воюет в Украине из-за "внутреннего чувства, воспитанного православной верой", и якобы "защищает Россию на поле боя" в Украине. 25 сентября он, говоря о мобилизации в РФ сказал, что смерть на войне в Украине "смывает все грехи"

За поддержку войны Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла. Санкции против него и еще семерых деятелей РПЦ рекомендовала также ввести Верховная Рада. Литва запретила патриарху въезд на пять лет.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Ватикан, патриарх Кирилл, ФСБ, церковь, православие, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Сергей Пугачев, священник
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