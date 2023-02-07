Зеленский назначил глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской обладминистраций

Сергея Лысака президент назначил председателем Днепропетровской облгосадминистрации, Юрия Малашко – Запорожской облгосадминистрации, а Александра Прокудина – руководителем Херсонской ОГА.
Ранее сегодня их кандидатуры согласовал Кабинет Министров Украины.
Лысак до этого руководил управлением СБУ в Днепропетровской области, Прокудин возглавлял полицию Херсонской области, а Малашко был исполняющим обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ.
24 января Зеленский уволил руководителей пяти областей: главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, Запорожской ОВА – Александра Старуха, Сумской ОВА – Дмитрия Живицкого, Херсонской ОВА – Ярослава Янушевича, Киевской ОВА – Алексея Кулебу. Последний был сразу же назначен заместителем главы Офиса президента Украины.
Кандидатуры на должности глав ОВА в Сумской и Киевской областях Кабмин пока не оглашал.
Вопрос о кадрах, которых назначают на должности руководителей военных администраций в ряде регионов, поднимался на заседании ставки верховного главнокомандующего 6 февраля, сообщили пресс-центр Офиса президента и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
"Была рекомендация, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны, людей, которые имеют погоны, у которых есть понимание, что такое дисциплина, [которые] немного в других живут реалиях, знают, что такое ответственность", – говорил Данилов.
Зеленский 6 февраля в вечернем обращении заявлял, что в ряде регионов – приграничных и прифронтовых – будут назначены руководители с военным опытом.