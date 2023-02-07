Зеленский назначил глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской обладминистраций

Сергея Лысака президент назначил председателем Днепропетровской облгосадминистрации, Юрия Малашко – Запорожской облгосадминистрации, а Александра Прокудина – руководителем Херсонской ОГА.

Ранее сегодня их кандидатуры согласовал Кабинет Министров Украины.

Лысак до этого руководил управлением СБУ в Днепропетровской области, Прокудин возглавлял полицию Херсонской области, а Малашко был исполняющим обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ.

24 января Зеленский уволил руководителей пяти областей: главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, Запорожской ОВА – Александра Старуха, Сумской ОВА – Дмитрия Живицкого, Херсонской ОВА – Ярослава Янушевича, Киевской ОВА – Алексея Кулебу. Последний был сразу же назначен заместителем главы Офиса президента Украины.

Кандидатуры на должности глав ОВА в Сумской и Киевской областях Кабмин пока не оглашал.