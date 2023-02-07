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Зеленский назначил глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской обладминистраций

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Зеленский подписал указы после согласования с Кабмином
Зеленский подписал указы после согласования с Кабмином
Фото: Офіс Президента України / Facebook

7 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении глав трех областных государственных администраций. Документы опубликованы на сайте главы государства.

Сергея Лысака президент назначил председателем Днепропетровской облгосадминистрации, Юрия Малашко – Запорожской облгосадминистрации, а Александра Прокудина – руководителем Херсонской ОГА.

Ранее сегодня их кандидатуры согласовал Кабинет Министров Украины.

Лысак до этого руководил управлением СБУ в Днепропетровской области, Прокудин возглавлял полицию Херсонской области, а Малашко был исполняющим обязанности главы Антитеррористического центра при СБУ.

24 января Зеленский уволил руководителей пяти областей: главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко, Запорожской ОВА – Александра Старуха, Сумской ОВА – Дмитрия Живицкого, Херсонской ОВА – Ярослава Янушевича, Киевской ОВА – Алексея Кулебу. Последний был сразу же назначен заместителем главы Офиса президента Украины.

Кандидатуры на должности глав ОВА в Сумской и Киевской областях Кабмин пока не оглашал.

Контекст:

Вопрос о кадрах, которых назначают на должности руководителей военных администраций в ряде регионов, поднимался на заседании ставки верховного главнокомандующего 6 февраля, сообщили пресс-центр Офиса президента и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Была рекомендация, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны, людей, которые имеют погоны, у которых есть понимание, что такое дисциплина, [которые] немного в других живут реалиях, знают, что такое ответственность", – говорил Данилов.

Зеленский 6 февраля в вечернем обращении заявлял, что в ряде регионов – приграничных и прифронтовых – будут назначены руководители с военным опытом.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсонская область, Днепропетровская область, Запорожская область, Херсонская ОГА, Запорожская ОГА, указ, Владимир Зеленский, Днепропетровская ОГА, документы, президент, облгосадминистрация, назначение, Юрий Малашко, Александр Прокудин, Сергей Лысак
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