ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий, и повредили "Грады", обстреливавшие Херсон – ОК "Юг"

"Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил для выдвижения диверсионных групп. Целых семь штук. [У оккупантов] не осталось ничего, кроме спасательных кругов, но и они не помогут", – заявила Гуменюк, уточнив, что эти лодки захватчики "отжали" у местного населения.

Она пояснила, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому, сказала спикер, украинские защитники стараются не допустить группы захватчиков на острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей.

"Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная... Нам удалось повредить две установки [залпового огня] типа "Град". Ими из Олешек [с временно оккупированной россиянами территории Херсонской области] обстреливался Херсон", – добавила Гуменюк.

По ее словам, оккупационным войскам стало труднее проводить воздушную разведку, а из-за плохой погоды в Черном море они вынуждены уменьшить там количество своих кораблей на дежурстве.

До этого 10 января на таврийском направлении украинские военные поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 23 января украинские силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре.

К концу января, по данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. Только 30 января силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с ДРГ противника. В ночь на 6 февраля были ликвидированы еще две ДРГ оккупантов на лодках.