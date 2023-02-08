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ВСУ уничтожили семь лодок, которые оккупанты готовили для диверсий, и повредили "Грады", обстреливавшие Херсон – ОК "Юг"

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Гуменюк рассказала про успешные артиллерийские удары ВСУ на юге Украины
Гуменюк рассказала про успешные артиллерийские удары ВСУ на юге Украины
Скриншот: Телеканал Рада / YouTuba

Украинские защитники уничтожили на юге Украины семь лодок, на которых российские оккупанты готовились отправлять на задания свои диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Об этом глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщила 8 февраля в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил для выдвижения диверсионных групп. Целых семь штук. [У оккупантов] не осталось ничего, кроме спасательных кругов, но и они не помогут", – заявила Гуменюк, уточнив, что эти лодки захватчики "отжали" у местного населения.

Она пояснила, что основная цель российских ДРГ на юге – противодействовать продвижению ВСУ и обустраивать наблюдательные пункты для ведения разведки. Поэтому, сказала спикер, украинские защитники стараются не допустить группы захватчиков на  острова на Днепре, чтобы они не получали таких возможностей.

"Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная... Нам удалось повредить две установки [залпового огня] типа "Град". Ими из Олешек [с временно оккупированной россиянами территории  Херсонской области] обстреливался Херсон", – добавила Гуменюк.

По ее словам, оккупационным войскам стало труднее проводить воздушную разведку, а из-за плохой погоды в Черном море они вынуждены уменьшить там количество своих кораблей на дежурстве.

До этого 10 января на таврийском направлении украинские военные поразили российский катер. Это произошло на Днепре в районе острова Белогрудый (недалеко от Голой Пристани Херсонской области). 23 января украинские силы обороны поразили еще один катер оккупантов при попытке высадки ДРГ на остров на Днепре.

К концу января, по данным Генштаба ВСУ, российские войска активизировали деятельность своих диверсионно-разведывательных групп в районе островов в устье Днепра. Только 30 января силы обороны Украины уничтожили как минимум пять легкомоторных лодок с ДРГ противникаВ ночь на 6 февраля были ликвидированы еще две ДРГ оккупантов на лодках. 

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября после доклада и по инициативе командующего группировкой российских войск в Украине генерала Сергея Суровикина отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября Гуменюк. Она отмечала, что ВСУ пока что считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия".

27 декабря Гуменюк заявила, что ВСУ пока не могут рассказать о результатах своей огневой работы по позициям российских войск, но "результаты очень вкусные". Оккупанты захватчики, по ее словам, пытаясь укрыться от ответного огня ВСУ, вынуждены постоянно маневрировать на левом берегу Херсонской области.

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