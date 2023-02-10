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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне из артиллерии обстреляли многоэтажку в Херсоне. Ранения получила пожилая женщина, она в тяжелом состоянии – ОВА

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По данным ОВА, захватчики из артиллерии атаковали микрорайон Остров
По данным ОВА, захватчики из артиллерии атаковали микрорайон Остров
Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты обстреляли многоэтажный дом в Херсоне. Об этом 10 февраля в Telegram сообщила Херсонская областная военная администрация.

По данным ОВА, захватчики из артиллерии атаковали микрорайон Остров.

"Сегодня около полудня враг нанес удар по многоэтажке, в которой находились мирные херсонцы. Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов пострадала пожилая женщина. Медики доставили ее в больницу с осколочными ранениями.

"Женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь", – отметили в ОВА.

Контекст:

Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, артиллерия, обстрелы, ранение, российские оккупанты
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