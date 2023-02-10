Россияне из артиллерии обстреляли многоэтажку в Херсоне. Ранения получила пожилая женщина, она в тяжелом состоянии – ОВА

По данным ОВА, захватчики из артиллерии атаковали микрорайон Остров.
"Сегодня около полудня враг нанес удар по многоэтажке, в которой находились мирные херсонцы. Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов", – говорится в сообщении.
В результате обстрелов пострадала пожилая женщина. Медики доставили ее в больницу с осколочными ранениями.
"Женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь", – отметили в ОВА.
Херсон был захвачен российскими оккупантами после полномасштабного вторжения в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.