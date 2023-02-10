Россияне из артиллерии обстреляли многоэтажку в Херсоне. Ранения получила пожилая женщина, она в тяжелом состоянии – ОВА

По данным ОВА, захватчики из артиллерии атаковали микрорайон Остров Фото: Херсонська ОДА (ОВА) / Telegram

По данным ОВА, захватчики из артиллерии атаковали микрорайон Остров.

"Сегодня около полудня враг нанес удар по многоэтажке, в которой находились мирные херсонцы. Взрывной волной и обломками снарядов в квартирах выбило окна, также повреждены стены и несколько балконов", – говорится в сообщении.

В результате обстрелов пострадала пожилая женщина. Медики доставили ее в больницу с осколочными ранениями.

"Женщина находится в тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь", – отметили в ОВА.